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Темой форума в Сочи станет международная деятельность и реализация экспортного потенциала

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14 апреля, 10:51 UTC+3
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МОСКВА, 14 апреля 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. С 6 по 8 июня 2017 года в Роза Хутор (поселок "Красная Поляна" г. Сочи) состоится XII Международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520".

В рамках деловой программы будет детально рассмотрена проблематика международной кооперации и построения современных бизнес-процессов управления в компаниях транспортного и реального секторов экономики. В частности, предполагается обсудить готовность участников рынка к формированию международных консорциумов,  разработке комплексных экспортных продуктов, развитию инструментов финансово-гарантийной поддержки экспортных операций.

Значительное внимание планируется уделить вопросам долгосрочного развития железнодорожного транспорта, в том числе в контексте тарифообразования, модернизации инфраструктуры, внедрения передовых информационных технологий.  

В работе форума примут участие руководители национальных железных дорог стран СНГ и Евросоюза, компаний-операторов железнодорожного подвижного состава, машиностроительных, логистических, экспедиторских, лизинговых и страховых предприятий, представители инвестиционного и банковского сектора. 

Генеральный партнер форума - ОАО "Российские железные дороги", организатор - ООО "Бизнес Диалог".

"Стратегическое партнерство 1520" - международный бизнес-форум, который призван скоординировать усилия игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.forum1520.ru

 

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