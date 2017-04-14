Социально ответственный бизнес приглашают к сотрудничеству с НКО

МОСКВА, 14 апреля 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. 24-25 апреля в Казани состоится форум активных граждан "Сообщество". Общественная палата России традиционно соберет на одной площадке представителей региональной власти, социально-ответственного бизнеса, общественные организации и СМИ для обучения, поиска решений актуальных социальных проблем и эффективного нетворкинга.

Форум продлится два дня, в течение которых для представителей бизнеса предусмотрена отдельная образовательная и дискуссионная программа. Что такое устойчивое развитие и зачем бизнесу быть социально ответственным, расскажут участникам мероприятия эксперты Ассоциации менеджеров, ГК Новард, Google и других крупных организаций, для которых реализация общественно полезных проектов - часть корпоративной философии.

"Мы стараемся активно развивать межсекторное партнерство и демонстрировать, что бизнес и НКО могут быть друг для друга эффективными партнерами. Общественные организации уже научились разговаривать на языке бизнеса, а бизнес в свою очередь осознал, что к реализации корпоративных социальных программ необходимо привлекать НКО. Это взаимодействие обеспечит обеим сторонам устойчивое развитие и приведет к ощутимым результатам", - комментирует генеральный директора Фонда поддержки гражданской активности "Перспектива" Александр Свинин.

Важной частью "Сообщества" станет уже зарекомендовавшая себя на прошедших форумах в Ярославле и Красноярске площадка акселерации проектов. Это формат быстрых встреч НКО с представителями бизнеса, власти и СМИ для презентации собственного социального проекта и поиска партнеров. Результат акселерации - соглашения сторон о сотрудничестве. По окончании форума участники таких соглашений встречаются для более детального обсуждения форматов взаимодействия. Итогом предыдущих двух форумов 2017 года стало 144 подобных соглашения.

Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров и один из участников акселерации говорит о глубоком понимании сегодняшними общественниками бизнес-процессов. "Я с уверенностью могу сказать, что мы говорим на одном языке. В течение первых двух минут разговора я уже четко понимаю, что я как представитель бизнеса могу дать и что получить от конкретной некоммерческой организации", - комментирует Вадим.

Всего на форуме организаторы ожидают порядка 1000 участников.

Зарегистрироваться на форум "Сообщество" в ПФО можно по ссылке: форумсообщество.рф/Казань

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайшие состоятся в Ростове-на-Дону и Тюмени.

Для организации комментариев/интервью c организаторами, участниками и экспертами форума, а также по вопросам информационного партнерства:

Пресс-секретарь фонда "Перспектива"

Ерошенко Екатерина

Тел.: 8-925-575-21-50

e-mail: eroshenko.ek@gmail.com

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняло более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации.