Губернатор Новосибирской области посетил новую насосную станцию ТЭЦ-5

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НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня посетил багерную насосную станцию АО "Сибирская энергетическая компания". Он осмотрел объект завершающегося строительства, который планируется запустить в августе, а также ознакомился с инвестиционной программой компании.
"Багерная насосная станция позволит перекачивать ту золу, которая идет с ТЭЦ-5, на максимально отдаленные территории. И, соответственно, с учетом жилищной застройки не быть привязанными к городской территории, максимально отодвинуться на отдаленные участки", - сказал губернатору генеральный директор энергокомпании Руслан Власов в ходе осмотра насосной станции.
Он пояснил, что ранее использование отдаленных территорий из-за особенностей рельефа местности было затруднено – существующих мощностей насосов не хватало для перекачивания насыщенной шлаками воды на них. Теперь же багерная насосная станция позволит АО "СИБЭКО" составить новую карту золоотвалов, которыми ТЭЦ-5 будет пользоваться ближайшие 50 лет. Существующие золоотвалы же будут рекультивированы и отданы под застройку.
В общей сложности в проект новой насосной станции АО "Сибирская энергетическая компания" вложит 268 млн рублей. Запустить ее компания планирует в августе 2017 года.
АО "Сибирская энергетическая компания" - крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области.