Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Новосибирской области посетил новую насосную станцию ТЭЦ-5

Новости партнеров
14 апреля, 11:25 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня посетил багерную насосную станцию АО "Сибирская энергетическая компания". Он осмотрел объект завершающегося строительства, который планируется запустить в августе, а также ознакомился с инвестиционной программой компании.

"Багерная насосная станция позволит перекачивать ту золу, которая идет с ТЭЦ-5, на максимально отдаленные территории. И, соответственно, с учетом жилищной застройки не быть привязанными к городской территории, максимально отодвинуться на отдаленные участки", - сказал губернатору генеральный директор энергокомпании Руслан Власов в ходе осмотра насосной станции.

Он пояснил, что ранее использование отдаленных территорий из-за особенностей рельефа местности было затруднено – существующих мощностей насосов не хватало для перекачивания насыщенной шлаками воды на них. Теперь же багерная насосная станция позволит АО "СИБЭКО" составить новую карту золоотвалов, которыми ТЭЦ-5 будет пользоваться ближайшие 50 лет. Существующие золоотвалы же будут рекультивированы и отданы под застройку.

В общей сложности в проект новой насосной станции АО "Сибирская энергетическая компания" вложит 268 млн рублей. Запустить ее компания планирует в августе 2017 года.

АО "Сибирская энергетическая компания" - крупнейшее в Сибири предприятие, занимающееся генерацией тепловой и электрической энергии. В структуру компании входят шесть ТЭЦ на территории Новосибирской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама