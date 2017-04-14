В Москве прошел XIII Всероссийский форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки"

МОСКВА, 14 апреля. С 5 по 7 апреля в Москве, на ВДНХ, проходил XIII Всероссийский форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки". Самое крупное мероприятие федерального уровня состоялось при поддержке Общероссийского народного фронта, правительства РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Растущий интерес к теме закупок и актуальность проблем, предложенных организаторами форума для обсуждения, объединили около трех тысяч участников деловой программы, которые приехали более чем из 60 регионов Российской Федерации. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Участникам предстояло обсудить важнейшие вопросы, связанные с эффективным расходованием бюджетных средств и минимизацией коррупционных рисков в закупочной сфере.

В торжественной церемонии открытия форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" приняли участие Алексей Анисимов, руководитель исполкома ОНФ; Антон Гетта, депутат Государственной Думы, руководитель Экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, член Центрального штаба ОНФ; Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты РФ; Рачик Петросян, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы; Александр Карлин, губернатор Алтайского края; Анастасия Муталенко, руководитель проекта ОНФ "ЗА честные закупки", член Центрального штаба ОНФ; Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета; Андрей Поденок, президент Московской ассоциации предпринимателей.

После церемонии открытия официальная делегация осмотрела выставочную экспозицию, которая позволила участникам и гостям оценить реальные возможности российской экономики по производству конкурентоспособных товаров, работ, услуг для сферы закупок, а также проекты в области импортозамещения.

Более 250 компаний из различных регионов Российской Федерации, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, продемонстрировали новейшие разработки и технологии в самых разных сферах. Экспозиция выставки охватила такие отрасли, как медицина, строительство, промышленность, аграрный сектор, товары народного потребления, IT-технологии, мебельная промышленность, фармацевтика, производство инжиниринговых систем, энергетического оборудования, светодиодного освещения, интерактивного сенсорного оборудования, систем безопасности и многие другие направления.

В экспозиции "Российское здравоохранение", организованной при поддержке Минздрава России, были представлены лучшие отечественные производители медицинского оборудования, инновационной продукции, новейших технологий и услуг, перспективных разработок и проектов для медицинской сферы. В осмотре экспозиции приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, депутаты Государственной Думы.

Вопросы закупок медицинского оборудования и лекарственных средств, а также другие важные темы были рассмотрены в ходе пленарного заседания "Эффективные закупки в здравоохранении" и дискуссии "Совершенствование механизмов закупок лекарственных средств и медицинского оборудования - приоритетный вектор развития в сфере социальной политики государства". В общей сложности в данных мероприятиях, объединенных единой концепцией, приняли участие более 1000 человек - это врачи, эксперты, ученые, сотрудники фармацевтических компаний, представители производителей медицинской техники и оборудования. По итогам дискуссий была сформирована отдельная резолюция, в которую вошли предложения, касающиеся инициатив в области закупок лекарственных средств и медоборудования.

Впервые на XIII Всероссийском форуме-выставке была сформирована экспозиция Банка России, что предоставило регулятору возможность расширить круг потенциальных поставщиков, ознакомиться с интересными предложениями на рынке и получить информацию о лучших практиках управления государственными и корпоративными закупками.

На стенде Банка России прошли мастер-классы на темы: "Порядок аккредитации юридических лиц Банком России", "Порядок подачи заявок участниками закупок", "Требования к участникам закупок и их подтверждение". Участники форума смогли узнать, как стать поставщиком Банка России, получить консультацию и подробную информацию из первых рук о потребностях регулятора в товарах и услугах, о возможном сотрудничестве. Одной из важных тем стало обсуждение особенностей выбора поставщика при проведении закупок в области обеспечения информационной безопасности Банка России. "Наше участие в форуме - хороший способ показать себя как надежного заказчика и привлечь новых поставщиков. Мы считаем, что сможем повысить эффективность своих закупок за счет расширения круга партнеров, а рынок предложит нам свои товары, работы, услуги", - отметил Валерий Горегляд, главный аудитор Банка России.

Управление делами президента Российской Федерации подготовило и представило на выставке единый выставочный стенд с обширными экспозициями, демонстрирующими опыт, достижения и возможности в качестве: государственного заказчика; исполнителя государственного заказа (в части поставок, работ и услуг, оказываемых подведомственными Управлению делами предприятиями).

Стенд правительства Московской области был на выставке одним из самых интерактивных: экспозиция наглядно отразила модернизированную систему государственных закупок региона. Одним из основных шагов к полной автоматизации системы торгов в Московской области послужило создание и успешное внедрение классификатора объектов закупок. "Мы стремимся минимизировать риск человеческого фактора и максимально автоматизировать все процессы госзакупок", - рассказала во время обхода экспозиции председатель Комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга сформировал единую экспозицию, в рамках которой была презентована контрактная система Санкт-Петербурга и город в целом. Официальную делегацию Санкт-Петербурга возглавили вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан и председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Д.И. Сачков.

Уже не первый год Федеральная служба исполнения наказаний организует экспозицию, крупную по площади и разнообразную по представленным направлениям. Сегодня подразделения этого ведомства производят свыше 100 тысяч наименований продукции машиностроения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности и других отраслей народного хозяйства. На коллективном стенде ФСИН представил лучшие образцы выпускаемой продукции. В конкурсе "Лучший поставщик 2016 года" Федеральная служба исполнения наказаний победила в номинации "Лучший поставщик непродовольственных товаров и продукции легкой промышленности".

Экспозиция Алтайского края была одной из самых лучших, масштабных и посещаемых. Во время VIP-обхода губернатор Александр Карлин презентовал стенд региона, в рамках которого были представлены достижения компаний, их конкурентоспособная продукция в сфере перерабатывающей промышленности, фармацевтики и оздоровительного питания. На состоявшемся пресс-брифинге Александр Карлин ответил на многочисленные вопросы журналистов.

Во время подведения итогов расчета рейтинга эффективности и открытости закупочных систем регионов РФ закупочная система Алтайского края отнесена к группе лидеров по шести из восьми показателей, а по четырем из них получила максимальный результат и признана лучшей.

В период проведения форума-выставки у участников делегации Алтайского края, в том числе у руководства, состоялось много деловых встреч, в частности, с представителями Федеральной службы исполнения наказаний. Это сложившаяся практика - участники выставки не только акцентируют внимание на собственных достижениях, но и анализируют опыт коллег, расширяют круг потенциальных партнеров.

XIII Всероссийский форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" - многоформатное мероприятие, которое ежедневно включало в себя десятки событий, проходивших в залах заседаний, на стендах выставочной экспозиции, в презентационной зоне и на территории общения. На протяжении трех дней на стенде проекта "ЗА честные закупки" состоялись мероприятия, в которых принимали участие общественных контролеры: более 100 активистов съехались на форум из всех регионов России. По мнению руководителя проекта ОНФ "ЗА честные закупки" Анастасии Муталенко: "Мероприятия, которые проводятся в рамках форума "ГОСЗАКАЗ " За честные закупки" - это отличная возможность в режиме офлайн одной командой добиваться тех целей и задач, которые перед нами ставит президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин".

Одним из самых запоминающихся событий стала презентация интеллектуальной системы по борьбе с сомнительными закупками проекта ОНФ "ЗА честные закупки". "Собрав сомнительные закупки и систематизировав их на нашем сайте, мы создали программу с искусственным интеллектом. У всех закупок, которые мы сгруппировали по категориям, есть реперные точки, критерии, от которых отталкиваются наши активисты. Мы запускаем искусственный интеллект, который сам будет работать на сайте zakupki.gov.ru и искать расточительные закупки", - сообщила в ходе презентации А. Муталенко.

На форуме-выставке прошла серия мастер-классов для активистов проекта ОНФ "ЗА честные закупки": обсуждались вопросы эффективного расходования бюджетных средств, совершенствования законодательства, выявления антиконкурентных соглашений, энергоэффективности. В ходе работы форума активисты смогли задать вопросы экспертам Народного фронта, представителям Федеральной антимонопольной службы России и Министерства энергетики РФ.

Более 400 человек приняли участие в профессиональных лекториях Академии контрактных отношений, которые проходили на протяжении трех дней работы форума.

На стенде правительства Москвы участники форума-выставки смогли подробно ознакомиться с московской системой управления государственными закупками. На экспозиции были представлены итоги закупочной деятельности в 2016 году, а также информация о действующих механизмах взаимодействия бизнеса и власти. Одна из зон экспозиции была посвящена знакомству с основными информационно-аналитическими ресурсами столицы - это портал поставщиков, инвестиционный портал города Москвы и iMoscow.

Традиционно большой интерес у участников и гостей форума-выставки вызвала экспозиция Министерства образования и науки РФ, на которой были представлены результаты проектов, поддержанных в рамках федеральных целевых программ "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", "Развития образования" на 2016-2020 годы, "Русский язык" на 2016-2020 годы, работа Минобрнауки России с опорными вузами, межрегиональными центрами компетенций, по модернизации педагогического образования.

В рамках проекта "Глобальная школьная лаборатория "GlobalLab", основанного на использовании новых отечественных технологий, на стенде министерства в режиме телемоста прошел мастер-класс с участием московских и астраханских школьников.

Участниками пленарных заседаний, круглых столов, дискуссий форума-выставки стали представители Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минздрава России, Минпромторга России, госкорпораций, общественных организаций, депутаты Государственной думы, руководители региональных департаментов по закупкам, общественные контролеры. Всего в рамках деловой программы прозвучало более 200 выступлений спикеров и участников.

Из года в год организаторы форума-выставки основной акцент делают на привлечении региональных специалистов в сфере закупок к их участию по формированию законодательных инициатив, направленных на совершенствование действующего законодательства. Эта работа ведется на постоянной основе: до начала XIII Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" из регионов поступило более 300 предложений. Координатором этого процесса выступает Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. В этом году Госдума РФ планирует наладить сотрудничество с субъектами Российской Федерации в сфере законодательства о муниципальных закупках. Об этом в ходе мероприятия сообщил депутат Государственной Думы РФ, руководитель Экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок Антон Гетта.

Для участников из регионов в этом году было запланировано отдельное мероприятие - "Спрашиваем, выясняем, уточняем: честный разговор с регуляторами". В формате открытого диалога на вопросы отвечали представители Федеральной антимонопольной службы и Минэкономразвития России.

Всего в деловой программе форума приняли участие более 300 региональных специалистов контрактной системы.

Торжественные церемонии награждения - самые яркие моменты форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки". В первый день были подведены итоги конкурса "Лучший поставщик 2016 года", который ежегодно проводится Московской ассоциацией предпринимателей и ТПП РФ. По оценкам конкурсной комиссии, в этом году активность участников была значительно выше. Заявки приходили из самых разных регионов России - Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иванова, Барнаула, Таганрога, Ярославля, Читы, Липецка, Краснодара, Пятигорска и многих других субъектов РФ. Так, в номинации "Лучший поставщик строительно-монтажных материалов и оборудования" победило ООО "ОДИОН-ДВ" из Владивостока. В номинации "Лучший поставщик в сфере информационных технологий" - ООО "ПСЦ Электроника" из Ярославля. В номинации "Лучший поставщик продовольственных товаров" - ООО "Торговая компания Пеко" из Читы. В конкурсе приняли участие, как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса.

Победителем в главной номинации "Лучший поставщик товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд" стало ПАО "МегаФон". Партнером конкурса выступило ЗАО "Сбербанк-АСТ".

Во второй день состоялась церемония награждения победителей IV Всероссийского конкурса среди журналистов на лучшую публикацию по теме: "Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации". На конкурс было прислано более 100 работ: география участия авторов - от Владивостока до Калининграда.

Победителем номинации "Материалы, вышедшие в эфир на ТВ" стала Ольга Омелаенко (ВГТРК "Новосибирск", г. Новосибирск). Первое место в номинации "Материалы, опубликованные в печатных изданиях" заняла Ульяна Блажчишина (Российская газета, г. Калининград). В номинации "Материалы, вышедшие в сети интернет" первое место присуждено Юлии Литвиненко (Российское информационное агентство Ura.RU, г. Екатеринбург).

В торжественной обстановке победителям конкурсов были вручены дипломы и памятные подарки. В церемонии награждения принял участие Эдуард Петров, заместитель директора - начальник службы выпуска правовых программ ДИП "Вести" ГТК "Телеканал "Россия".

Форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки" получил широкое освещение в средствах массовой информации: более 350 журналистов из федеральных и региональных изданий, телеканалов оперативно размещали новости по итогам каждого дня.

XIII Всероссийский форум-выставка "ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки", который за время работы посетило около 6 тыс. человек, стал одним из ярких и масштабных событий в деловой жизни страны. Участники отметили высокий уровень организации мероприятия, профессионально сформированную деловую программу, конструктивный характер дискуссий, по итогам которых будет подготовлен свод законодательных инициатив, оказывающих прямое влияние на совершенствование контрактной системы и, как итог, на экономическое развитие России и социальное благополучие ее граждан.

С фото и видеоотчетом мероприятия можно ознакомиться на сайте форума-выставки в разделе "Медиагалерея".