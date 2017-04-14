Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов положительно оценил деятельность МВД по КЧР

Сегодня в Доме правительства КЧР состоялась внеочередное заседание XXXIV сессии Народного собрания (парламента) КЧР. В работе сессии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель правительства КЧР Аслан Озов, члены правительства КЧР, руководители правоохранительных органов республики, других территориальных подразделений федеральных структур.

На сессии с отчетом о проведенной работе по охране общественного порядка и борьбе с преступностью на территории Карачаево-Черкесской Республики за 2016 год выступил и.о. министра внутренних дел по КЧР Сергей Гаврилкин. Перед выступлением был продемонстрирован фильм, отражающий основные результаты деятельности министерства внутренних дел в 2016 году.

Сергей Гаврилкин поблагодарил главу Карачаево-Черкесии и парламент региона "за высокий уровень взаимодействия, который был достигнут в истекшем году, за понимание проблем и поддержку органов внутренних дел". Он отметил, что оперативная обстановка в республике в 2016 году была стабильной, характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений, также отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, что свидетельствует о реальном оздоровлении оперативной обстановки на территории республики.

Рашид Темрезов положительно оценил деятельность министерства внутренних дел по КЧР за истекший год.

"Считаю, что в республике выстроено эффективное взаимодействие МВД по КЧР с органами государственной власти республики, депутатами парламента, с аппаратом полномочного представителя президента РФ в СКФО и с другими структурами, что подтверждает стабильная общественная обстановка в республике, улучшение оперативных показателей служебной деятельности. Вижу, что с каждым годом меняется отношение людей к органам правопорядка, к министерству внутренних дел, растет доверие к власти в целом. Конечно, еще много проблемных вопросов, мы о них говорим, в том числе и на координационных совещаниях, и на заседаниях антитеррористической комиссии. Мы знаем все болевые точки, и нам есть к чему стремиться. Считаю работу всех подразделений МВД по Карачаево-Черкесии положительной. Благодарю за службу, за вклад в обеспечение мира и стабильности в республике. Желаю не останавливаться на достигнутом и дальнейших успехов!" - сказал Темрезов.