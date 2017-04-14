Андрей Воробьев: молодежные форумы – магистральное направление в управлении интернетом

МОСКВА, 14 апреля 2017 г. По следам прошедшего в Иннополисе Восьмого российского форума по управлению интернетом директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Воробьев рассказал, какие вопросы обсуждались на конференции, как голос России учитывается международным сообществом и почему будущее управления интернетом за студентами

- Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ проводит Российский форум по управлению интернетом уже в восьмой раз. Расскажите, что такое управление интернетом, и какое отношение КЦ имеет к этому процессу?

- К вопросам управления интернетом на сегодняшний день относятся все вопросы, связанные с теми отношениями, которые возникают в связи с использованием сети. Если посмотреть на повестку глобального форума по управлению интернетом, то там мы увидим и технические секции (которых, кстати говоря, немного по сравнению с другими), и секции, связанные с развитием контента, в том числе на национальных языках, правам человека, вопросам гендерного, социального и национального равенства в сети, также много внимания уделяется развитию интернета в странах третьего мира. Исторически под управлением интернетом подразумевали управление инфраструктурой глобальной сети, и сейчас правила распределения уникальных сетевых идентификаторов (IP-адресов, доменных имен) по-прежнему относятся к наиболее насущным. Именно поэтому регистратуры доменов и региональные регистратуры, которые управляют распределением IP-адресов на каком-то пространстве, играют ведущую роль в этом процессе и чаще всего выступают организаторами подобных дискуссий. В России мы не стали исключением, повторяем мировой тренд - координационный центр является основным организатором этой площадки.

- Какие вопросы обсуждались на форуме, что вам показалось наиболее интересным?

- Если говорить про наш национальный форум, то мы всегда смотрели на Рунет как на локомотив инновационного развития страны. Именно поэтому вопросы, которые обсуждались в рамках российских форумов по управлению интернетом, напрямую касаются развития человеческого капитала в интернете и того, какую роль в этом играют новейшие информационные технологии. Большое внимание уделяется техническим вопросам и кибербезопасности - они всегда были в центре внимания. В последние несколько лет их актуальность особенно высока. Вопросы политического регулирования интернета также обсуждаются на площадке. Очень хорошо видно, как менялась риторика спикеров: много говорят о необходимости гармонизации международных норм и правил, регулировании национальных сегментов, поиске путей коммуникации с теми сегментами интернета, которые находятся за границей национальных. Не только IGF, но и повестка других мероприятий показывает, что вопрос поиска границ национального сегмента - один из самых актуальных и, в то же время, не имеющих четкого ответа.

- Как меняется повестка из года в год, какие есть тенденции?

- Повестка форума менялась в очень широких пределах, она сильно зависит от политических событий, которые происходят в стране и мире. Например, если посмотреть на повестку форума 2015 года, то мы увидим большое количество спикеров стран БРИКС, достаточно жесткие заявления в адрес корпорации ICANN, которая на тот момент работала по соглашению с министерством торговли США, и риторика, в основном, сводилась к заявлению, что ситуация, при которой управление инфраструктурой интернета находится в руках одного государства, не устраивает многие стороны. На более ранних мероприятиях большое внимание уделялось теме IDN-доменов. Эта тема сейчас потихоньку ослабевает, поскольку домены на национальных языках стали уже вполне привычным средством работы в интернете - они стабильно функционируют, не нуждаются в каком-то дополнительном регулировании и перестали быть диковиной. Есть вопросы, которые необходимо решать при участии глобальных игроков, таких как ICANN или IETF, например, электронная почта на таких доменах, но поскольку видимого прогресса в решении этих проблем пока нет, вопросы постепенно отходят на второй план. Появляются темы, посвященные евразийской повестке - никогда раньше не пытались смотреть на вопросы развития интернета по какому-то территориальному, географическому признаку. Оказывается, у наших коллег есть какие-то представления о том, что есть какие-то общие правила игры и тенденции развития, которыми они готовы делиться, и это, безусловно, очень приятно.

Из моментов, которые немного расстраивают, хотел бы отметить, что представители государства проявляют все меньший интерес к такого рода мероприятиям. Если в предыдущих форумах постоянно принимали участие руководители администрации связи, то теперь внимание со стороны государства заметно снизилось. Однако последний форум, прошедший в Республике Татарстан, показал, что представители регионального министерства связи как раз готовы активно участвовать и поддерживать это мероприятие. Его посетили представители мэрии Иннополиса, который как раз вносит огромный вклад в развитие российских информационных технологий, и Министерства информатизации и связи. Одним словом, региональная составляющая форума была хорошо раскрыта. Мне даже показалось, что имеет смысл проводить форум по управлению интернетом в Москве не постоянно, а с какой-то периодичностью, чередуя его с мероприятиями в других российских городах.

В Иннополисе мы много говорили о регулировании и поддержке критической инфраструктуры интернета, что является основным предметом внимания государства сейчас. Кроме того, на форуме активно звучала тема интернета вещей. Государство также пока не берется ее комментировать. Сейчас видны попытки выработать какие-то общие подходы, единство терминологии, но пока никаких законодательных инициатив, ни тем более действующих законов нет, и, соответственно, пока государство является наблюдателем.

- Почему форум прошел именно в Иннополисе?

- Иннополис зарекомендовал себя как отличная площадка для проведения IT-мероприятий за те два с половиной года, которые существует сам город. Надо сказать, что мы за это время побывали на всех его площадках - технопарк, университет и даже стадион, где проводились глобальные форумы. Мы рассматривали разные варианты и в итоге смогли найти баланс, когда часть мероприятий проводилась в нулевой день на крупнейших образовательных площадках Казани, а 7-го числа все основные лекции и секционные заседания прошли в стенах университета Иннополиса. Во-первых, в Иннополисе очень много действительно неравнодушных к развитию IT резидентов из числа крупнейших российских и иностранных компаний, студентов университета, просто жителей города, включая самого мэра, который сам активный сторонник продвижения и внедрения информационных технологий в повседневную жизнь. Во-вторых, среди российской IT-индустрии Иннополис стал уже устоявшимся брендом, поэтому ни у кого не возникло вопросов, когда было объявлено о проведении форума именно там. Кроме того, в этом есть некий символизм - Иннополис является одним из самых молодых городов в России, как по возрасту, так и по составу, а в этом году мы сделали особый акцент на привлечении молодежи.

- Действительно, в этом форуме в отличие от прошлых мероприятий приняло участие большое количество студентов. С чем это связано?

- Привлечение студентов на форум началось уже с прошлого года, когда мы начали совместно работать над программой с нашим партнером IP CLUB. Совместно с ними и с Московским государственным юридическим университетом им. Кутафина мы учредили конкурс IP&IT Law для молодых специалистов - аспирантов, студентов и абитуриентов юридических вузов. В этом году состоялась уже вторая церемония награждения победителей конкурса. Однако приехали не только победители - мы пригласили студенческие группы из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Они принимали участие в нулевом дне, который многие сочли даже более интересным, чем основные секции программы. Накал дискуссии, который отмечался на этих лекциях и круглых столах, был не ниже, чем градус обсуждения среди экспертов 7-го апреля.

Кроме того, молодежные акценты постоянно звучали на глобальном форуме по управлению интернетом, который прошел осенью в Гвадалахаре, в Мексике, и секретариат глобального форума активно рекомендовал включить эти вопросы в повестку как региональных, так и национальных форумов по управлению интернетом. Мы часто слышим замечания о том, что голос России недостаточно громко звучит на международных площадках, и вот для того, чтобы это исправить, необходимо готовить молодых специалистов, которые смогут поехать на эти мероприятия, быть волонтерами, формировать повестку и отстаивать свои взгляды на вопросы управления интернетом.

- Каковы ваши планы по дальнейшему развитию форума, каким вы видите его в будущем?

- Форум по управлению интернетом имеет свою иерархию. Есть глобальный форум, есть региональные и национальные мероприятия. Российский форум по управлению интернетом относится к национальным, но по уровню представленности он уже давно может быть сопоставим со многими региональными форумами. Но мы решили не останавливаться на этом, и подали заявку на проведение регионального Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом. Сейчас заявка уже вошла в шорт-лист, и шансы провести это мероприятие в России достаточно высоки. Мы планируем провести его на острове Русский, на площадке Дальневосточного федерального университета. Кроме того, как показало прошедшее в Иннополисе мероприятие, интерес со стороны студентов к вопросам управления интернетом очень велик, и в будущем именно молодежные форумы могут стать магистральным направлением для пропаганды идей управления интернетом с учетом мнений всех заинтересованных сторон.