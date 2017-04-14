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Второй этап серии Гран-при по шахматам в Москве будет анонсирован 20 апреля

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14 апреля, 16:33 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля 2017 г. 20 апреля в 13:00 в отеле "Арарат Парк Хаятт" состоится пресс-конференция, посвященная организации одного из ключевых шахматных турниров 2017 года – второго этапа серии Гран-при по шахматам в Москве.

Российская столица впервые после турнира претендентов 2016 года вновь принимает у себя шахматный чемпионат мирового масштаба. Два победителя Гран-при получат возможность сразиться за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену. Феноменами Гран-при 2017 стали: рекордное число российских гроссмейстеров – семь игроков и первое в истории чемпионских циклов ФИДЕ участие женщины-гроссмейстера, экс-чемпионки мира по шахматам, китаянки Хоу Ифань.

Во время пресс-конференции организаторы представят участников и партнеров Гран-при 2017, объявят площадку проведения в Москве, а также анонсируют его публичную программу.

В пресс-конференции примут участие:

  • Георгиос Макропулос, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
  • Илья Мерензон, президент World Chess
  • Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского"
  • Гроссмейстер, один из участников цикла Гран-при ФИДЕ 2017

Справки и аккредитация:

+7 916 477 55 19, media@agonlimited.com

Адрес: ул. Неглинная, д.4, зал "Щепкин", 2 этаж 

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