Второй этап серии Гран-при по шахматам в Москве будет анонсирован 20 апреля

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МОСКВА, 14 апреля 2017 г. 20 апреля в 13:00 в отеле "Арарат Парк Хаятт" состоится пресс-конференция, посвященная организации одного из ключевых шахматных турниров 2017 года – второго этапа серии Гран-при по шахматам в Москве.
Российская столица впервые после турнира претендентов 2016 года вновь принимает у себя шахматный чемпионат мирового масштаба. Два победителя Гран-при получат возможность сразиться за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену. Феноменами Гран-при 2017 стали: рекордное число российских гроссмейстеров – семь игроков и первое в истории чемпионских циклов ФИДЕ участие женщины-гроссмейстера, экс-чемпионки мира по шахматам, китаянки Хоу Ифань.
Во время пресс-конференции организаторы представят участников и партнеров Гран-при 2017, объявят площадку проведения в Москве, а также анонсируют его публичную программу.
В пресс-конференции примут участие:
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