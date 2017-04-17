В Москве завершился второй день Делового форума Журналиста. Тема второго дня - "Мультимедийная журналистика - новые возможности для развития".

1 сессия

"Что потеряет аудитория, если не будет вашего издания? Ответ на этот вопрос и есть миссия вашего СМИ", - так считает Всеволод Пуля, главный редактор RBTH, эксперт MediaToolbox, редактор ЖУРНАЛИСТА.

"Мы ориентировались на просмотры, но это не мерило качества журналистики. Это не про то, как люди читают. Просмотры не равно читатели, - рассказал о состоянии Mail.ru до 2006 года Сергей Паранько, редакционный директор Mail.ru Group. - Нужно было менять редакционную политику. Для этого создали редакционную аналитику для интернет-изданий "Медиатор", чтобы делать медиа, которое любят читатели и рекламодатели".

"Ценность контента - это внимание, которое в дальнейшем монетизируется. Поэтому посетитель не равно читатель", - сказала Надежда Егорова, руководитель электронных коммуникаций медиапроектов Mail.ru Group и сервиса редакционной аналитики "Медиатор".

Она объяснила, что важно распределять время на материалы и быстро понимать, какие публикации срабатывают плохо. После принимать стратегические решения: оценивать свои ресурсы, структурировать темы, давать журналисту задания, которые он сможет выполнить действительно хорошо. Также экспериментировать с новыми форматами. Но не всегда новое подходит аудитории. Все нужно оценивать. Особенно вовлеченную аудиторию, то есть количество людей, которые прочитали материал.

Роман Худаногов, директор по продукту и сооснователь Setka, убежден: "Плохие новости: диджитал трансформация на самом деле никогда не заканчивается".

Геннадий Булачев, глава отдела по сопровождению клиентов Setka, отметил: "Внедряйте новые показатели в вашу редакцию один раз в месяц и активно обменивайтесь знаниями".

Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер и руководитель компании "Силамедиа", провела свой первый семинар о том, как создавать сайт издания, в 1995 году. Но все равно из года в год она повторяет: "Пожалуйста, не перепечатывайте газетные материалы на сайт!"

Силантьева уверена, что нельзя забывать о психологии: человек, который 25 лет работал в бумаге, не может сразу адаптироваться к работе на сайте и молниеносной обратной связи. Вместо того, чтобы думать, какой создавать продукт для людей, мы думаем о технологиях. Это ловушка - информационные задачи подменяются технологиями.

Она уточнила, что для того, чтобы что-то менять технологически, всегда должен быть первый маленький шаг, который имеет свой срок, а потом уже можно ставить цифровые эксперименты. Например, это можно делать на платформе "Мультимедийные мы".

Для тех, кто вступает в Клуб журналиста, есть два дистанционных курса по цифровым экспериментам. Совсем скоро информация будет на сайте ЖУРНАЛИСТА и всех соцсетях издания.

2 сессия

"Telegram - площадка очень закрытая и не анализируется так, как мы привыкли. И человек не может подписаться больше, чем на 50 каналов", - рассказывает о самом быстрорастущем мессенджере в России Саша Жуковская, медиаобозреватель, редактор журнала ЖУРНАЛИСТ, создатель крупнейшего канала о медиа "Журналистика" и канала о бесплатном образовании "Free Education". Она уточнила плюсы и минусы работы с Telegram.

Ксения Салюкова, руководитель проекта Cosmo.ru и Gaziamagazine.ru, открыла секрет огромного трафика Cosmo.ru: "Наша работа началась с новой редакции и выработки новых редакционных стандартов. Все публикации запланированы за два дня. Мы работам на Google Analytics и ориентируемся на просмотры, время на странице и "шеры" в соцсетях. Система редакционной аналитики - onthe.io".

Ксения отметила, что редакция не занимается мгновенным перережиссированием материала - просто делают выводы, учатся и не повторяют ошибок. Кроме того, создаются ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты для того, чтобы "авторы понимали свою динамику" и ориентировались на эти данные.

"Где найти базу email? Авторизация на сайте - не очень эффективная для email-рассылки история. Мы собираем адреса через всплывающие окна с предложением подписаться. Кстати, это самый крутой и лояльный трафик - потом читатели участвуют в во всех активностях, - отметила она.

Илья Красильщик, издатель Meduza, сказал: "Главная проблема для всех изданий современного мира: все конкурируют со всеми. И так будет всегда. Всегда нужно понимать в чем ваше преимущество".

Он отметил, что у медиа остается только одна вещь - истории. Это то, что умеют делать редакции. Как их продавать? Все просто:

• Нативная реклама: становитесь агентствами коммерческих историй, оказывайте услуги полного цикла (идея, реализация, продвижение, анализ). Для этого нужен клиентский сервис, технологии и платформа.

Истории можно рассказывать везде!

А конкретнее: на сайте - чтобы почитать, мессенджеры - чтобы полистать, соцсети - чтобы посмотреть (например, видео), музыкальные сервисы - чтобы послушать (это для будущего).

• Paywall.

• Оффлайн.

"Мы живем в эпоху очередной технологической революции. Пользуйтесь этим! Это раскрывает для нас мир", - подчеркнул Красильщик.

Мария Рзаева, директор спецпроектов компании "Бумага Медиа", рассказала, как сформировать продукты медийной компании на рынке.

"Нужно как-то ограничить свои компетенции. Раньше пытались заработать на всем, что связано с коммуникациями. Но постепенно нужно понять, чем вы хотите, а чем не хотите заниматься, а это большая и серьезная работа, - заявила она. - "Бумага" действует принципу Илья Красильщика - сконцентрировались на "рассказывании историй". Нам кажется, что словосочетание "нативная реклама" можно заменить на "нормальная реклама". Начали с построения понятного бренда с ценностями и атрибутами, которые со временем корректировали. В итоге получается хорошая нативка, а также такие успешные проекты как Sсience Slam".

Мария Вылегжанина-Донская, управляющий директор MDK Creative Agency, рассказала, что делать, чтобы зарабатывать на мемах: "Надо обучать клиента компетенциям. Говорить как надо. Но иногда нужно брать себя в руки и отказываться, если договориться не получается".

Мария уточнила, что на сайт первого канала заходит меньше людей, чем в группу MDK ВКонтакте. В группе занимаются созданием инсайтов: "Инсайты - это попадания в ощущения людей. Кроме того, 90% информации в нашей голове - это картинки. Поэтому визуальная информация обрабатывается быстрее".

3 сессия (круглый стол)

Разговор начали руководители медиа из регионов за круглым столом и попытались ответить на вопросы:

• Что для вас перспективный формат?

• Какие плюсы и минусы есть в работе?

• Как сделать успешное региональное СМИ и хорошо зарабатывать

Юрий Пургин, генеральный директор ИД "Алтапресс" (Барнаул): "Я верю в правильную нативную рекламу, которая на самом деле просто креативная. Наступило время, когда журналисты стали креативными продюсерами. Также я верю в объединение региональных компаний для совместной работы. Нужно объединять онлайн и оффлайн. Не хочу сказать, что время баннеров прошло (хотя оно и проходит) - просто здесь нужен креатив. А в этом нам поможет искусство мемов! Еще одна хорошая история - это тематические сервисы, которые можно успешно монетизировать. Например, берите темы недвижимости, авто. Но важно понимать, что для этого нужно уметь делать уникальный контент. Возможности в интернете безграничны. Просто нам не хватает организации, а зачастую времени и ресурсов. Иногда журналисты сопротивляются".

Алексей, главный редактор газеты "Сельская новь" (Хабаровский район): "Больше десяти лет был совладельцем рекламного агентства полного цикла. Когда пришел в газету, сперва посмотрел на нее как на ресурс, начал инвентаризацию - где мы можем набрать денег? Для того чтобы выжить, нужно 7 млн руб. в год. Все вы знаете, что такое муниципальное или краевое задание. Но очень много шлака (постановления, извещения), поэтому мы вывели это из муниципального задания и стали брать за это деньги. Так получили 600-700 тыс. руб. дополнительных доходов на законных основаниях. После стали заниматься окружающей средой. Обратил внимание на коллектив: работает восемь человек, по возрасту все старше меня. Стал думать, как бы они стали зарабатывать для себя больше денег. Да, есть гонорары, но есть и эксперименты. Ввели процентную ставку от привлеченного клиента (начали с 20%). Нам повезло: теперь Дальний Восток - территория опережающего развития. Предложили освещать деятельность новых предприятий. Это дополнительно 70 тыс. руб. в месяц. Обратили внимание на крупных клиентов: Газпром, Транснефть, Роснефть. Конечно, сработали старые связи. Крупные предприятия - крупные проблемы. У них есть деньги, пресс-служба с аналитикой, но если есть хоть какой-то негативных эффект, то сразу это начинают решать. Достаточно пары писем в газету от местных жителей. Ценовая политика решается на уровне договоров в разделе "договорная цена". Автономное учреждение имеет право заниматься коммерцией".

Владимир Дворянов, руководитель службы по связям с общественностью, рассказал историю об издательском проекте "Улица Московская", который возглавляет Валентин Мануйлов: "Фишка - работа над контентом для конкретной аудитории (думающий средний класс). По сути, это клуб, который защищает интересы одного томского предпринимателя. Клуб участвует во всех муниципальных тусовках. Тираж 5-6 тыс. экземпляров, который никогда не падает. Проблем с рекламой нет. Секрет в том, что эта тусовка из всех сфер пишет, думает и говорит. Может быть, издателям в той ситуации, которая сейчас есть (падение продаж и рекламы), есть смысл попробовать затачиваться на контенте и уйти от продвижения в чистом виде".

На это Юрий Пургин ответил: "Я считаю, что это абсолютное нарушение этики во всех отношениях. Журналистика отличается от агитации, пропаганды, рекламы и другой деятельности".

Мария Рзаева, директор спецпроектов компании "Бумага Медиа": "Глобальная боль на региональном рынке - коррупция. Иногда просят публиковать без пометки реклама, но так по закону нельзя. Все издания должны отмечать такие материалы как партнерские. Кстати, скрытая реклама вызывают агрессию у читателя и к площадке издания, и к продукту. Небольшой кейс: у "Бумаги" есть коммерческий партнер, у него случилась негативная ситуация - редакция написала про это новость. Потом этот партнер позвонил: "Вы что там пишите? Мы вам вообще-то деньги платим!" Но потом перезванивала и извинялась, потому что на самом деле все условия по договору наши журналисты выполнили. Главное - качество аудитории. Если это никто, просто прошли мимо сайта и посмотрели на него как на доску объявлений - они ничего не стоят. Аудитория, лояльная бренду - дорогого стоит. Здесь дело в бизнес-модели".

Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер и руководитель компании "Силамедиа", пояснила: "Здесь люди с очень разным опытом, бекграундом. Это очень сильно влиет на приоритеты человека. Но в каждом городе, на каждой встрече - тема денег сквозная. Но мы забываем задать себе вопрос: зачем мы как издатели существуем? Какой приоритет? Вся бизнес-модель будет исходить из поставленных приоритетов. Нельзя сказать: "У меня классный контент, и я буду на этом зарабатывать". Для этого нужен хороший коммерческий отдел, чтобы нучиться продавать. Решения могут быть разные. Но берем за основу то, в чем вы действительно сильны. Посмотрите на свою редакцию - кто и что умеет? Может быть, кто-то мастерит. Сделайте рубрику и продавайте этот продукт аудитории. По вопросу монетизации. Сначала спросите себя: что вы строите? смотрю ли я внутрь редакции? Похвалите своих сотрудников. Они научатся делать все мультимедийные продукты за два дня".

Максим Корнев, редакционный директор ЖУРНАЛИСТА: "Медиагруппа "Журналист" хочет говорить про этику, журналистику, и при этом не забывать про новые технологии, печать и мультимедиа. Нужно помнить, что мы про журналистику, а не столько про рекламу".

Все о практической конференции "Мультимедийная журналистика - новые возможности для развития" в трех статьях, которые вели в прямом эфире:

• Начался второй день Делового форума ЖУРНАЛИСТА

• Деловой форум ЖУРНАЛИСТА после кофебрейка. День второй

• Деловой форум ЖУРНАЛИСТА после кофебрейка. День второй - 2

Информация о мероприятиях 12 апреля - здесь.

Все материалы, в том числе видео и презентации, будут доступны в Клубе Журналиста.