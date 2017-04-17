Благотворительная акция в поддержку школы приемных родителей прошла в Москве

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МОСКВА, 17 апреля. Благотворительный праздник в поддержку Школы приемных родителей Института развития семейного устройства (ИРСУ) прошел 16 апреля на территории Академии современного обучения "Возрождение". Праздник был приурочен к Пасхе.
В ходе акции было собрано свыше 150 000 рублей. "Это очень чувствуется, когда делятся от полноты сердца. Безусловно, любая помощь важна, но есть разница, когда у людей много денег и они думают, куда бы их потратить, почему бы и не на благотворительность, и когда есть искренний порыв отдать хотя бы маленькую сумму на благое дело", - сказала представитель школы Ирина Копейкина.
"Пусть у меня небольшая выручка, но я приняла участие в хорошем деле и провела день в отличном настроении", - отметила одна из участниц благотворительной ярмарки Екатерина Горячева.
Обучение в школе приемных родителей - обязательное условие для того, чтобы усыновить ребенка или взять его в приемную семью.
Есть школы государственные – как правило при бывших детских домах, а ныне центрах содействия семейному устройству. Есть школы, которые созданы благотворительными фондами или некоммерческими организациями. Такие школы (в том числе и школа при ИРСУ) живут за счет грантов, субсидий и поддержки благотворителей. Деньги идут на аренду помещения, орграсходы и зарплату тренеров.
"Нам очень хотелось, чтобы люди понимали, что помогать - это просто. И не всегда помощь требуется в критических ситуациях, например, сбор на лечение или срочную операцию. Школа позволяет приемным родителям сделать ответственный выбор. Показывает им те трудности, с которыми они могут столкнуться, и их возможности. Это, в том числе, снижает риск повторых отказов от ребенка", - заявила организатор акции Ирина Ерошкина.
Она отметила, что важны даже не те суммы, которые вносили, а то, что проект и девиз школы - "каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье" привлек внимание очень многих людей.
И, кроме этого, это был замечательный праздник для детей, который совпал со светлым праздником Пасхи. И очень многие родители отметили, что для них важно с малых лет приучать детей к благотворительности.
"Сделать доброе дело и провести время вмести с детьми - самое лучшее, что можно придумать на Пасху", - сказала одна из мам, пришедших на праздник с детьми.
Акция была организована при содействии благотворительного фонда "Дети-Детям", студии аниматоров "Кудесник", интерактивного центра "Долина Монсиков", а также при участии представителей малого и среднего бизнеса, считающих важным участвовать в социально значимых проектах: ООО "Гильдия предпринимателей СэЛ", компании "Купистол", DreamBag , "Ателье мыла", магазина авторских украшений Елены Марунич, проектов "Сладкие истории", "Созвездие кролик" и др.