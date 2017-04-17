Более 70 компаний-производителей стали партнерами ДОНСТРОЯ

МОСКВА, Россия. 17 апреля 2017 года. Компания "ДОНСТРОЙ" заключила соглашения о партнерстве с 74 компаниями - лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования. Среди них такие известные бренды как:

Оконные профили и остекление: Rehau и Schueco (Германия), Deceuninck (Россия/Бельгия);

Инженерные системы и автоматика: Danfoss и Grundfos (Дания/Россия), Honeywell (США), Kampmann (Германия), Hager (Германия/Франция), Urmet (Италия), PAM-GLOBAL (Франция);

Лифтовое оборудование: Shindler (Швейцария), Orona (Испания);

Строительные и отделочные материалы: Rockwool (Дания/Россия), Knauf (Германия/Россия), Arch-Skin (Италия/Россия), Keramo Marazzi (Россия) и многие другие.

Эти соглашения - часть партнерской программы, инициированной компанией в конце 2016 года. Как поясняет генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, главная цель программы для компании - доступ к инновационным идеям:

"Сегодня качественная архитектура, инфраструктура, общественные пространства уже стали нормой для девелоперских проектов. Надо двигаться дальше, и мы для себя выбрали путь к технологиям завтрашнего дня. Мы хотим уже сегодня знать, какие новые разработки производители готовятся представить рынку завтра. И не только знать, но и совместно внедрять их в наши строящиеся и перспективные проекты. Именно эта работа ведется в рамках наших соглашений с партнерами", - сказала она.

Партнерская программа - классический пример стратегии win-win, когда все участники процесса оказываются в выигрыше. Девелопер повышает качество и конкурентоспособность своего продукта, при этом масштабы сотрудничества позволяют оптимизировать себестоимость строительства. Как результат, покупатель имеет возможность приобрести инновационный продукт по конкурентной цене. Для производителя же участие в программе дает точное понимание запросов рынка, прямой канал реализации своих разработок, а также гарантию крупных объемов сбыта продукции. В совокупности все это неизбежно ведет к качественному росту рынка в целом.

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).