В Центральном Манеже открыта историческая выставка в честь 200-летия выставочного зала

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МОСКВА, 17 апреля 2017 г. /Объединение "Манеж"/. 2017 год - юбилейный для Манежа, его историческому зданию исполняется 200 лет. В честь этого события был подготовлен историко-документальный проект.
Проект "Манеж. 200 лет в центре событий" призван познакомить гостей Манежа с самыми интересными, неожиданными, подчас парадоксальными фактами, которые случились с ним за все время его существования.
Главный выставочный зал страны всегда находился не только географически у самых стен Кремля, но и в самом сердце исторических, культурных и социальных аспектов жизни столицы. В ходе подготовки юбилейного проекта в архивах Москвы и Санкт-Петербурга были найдены редкие документы, фото- и видеоматериалы, артефакты, отражающие историю Манежа.
Выставка состоит из нескольких съемных блоков. Из них посетители узнают, какой образ сложился у Центрального выставочного зала на широком экране, услышат занимательные и небанальные истории о Манеже из уст ведущих молодых актеров России, увидят аутентичные афиши, выполненные Типографией императорских московских театров и многое другое.
В блоке "Медиатека" гостям выставки представится возможность побыть исследователями и посмотреть, что есть Манеж тогда и сейчас, познакомиться с деятельностью всего московского выставочного объединения, в которое входят семь филиалов.
Творческое объединение АРТМОССФЕРА будет отвечать за современную составляющую выставки, художники-граффитисты раз в месяц в пространстве Манежа будут создавать свои работы на глазах у публики.
Вход свободный.
Аккредитация прессы: Объединение "Манеж" | 8 (495) 645-92-76 | pr.manege@gmail.com
Объединение "Манеж" включает шесть выставочных пространств города Москвы: Центральный Манеж, Новый Манеж, выставочный центр "Рабочий и колхозница", музей-мастерскую Налбандяна, музей Вадима Сидура, выставочный зал "Домик Чехова".
Официальный сайт: moscowmanege.ru