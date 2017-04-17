Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Центральном Манеже открыта историческая выставка в честь 200-летия выставочного зала

Новости партнеров
17 апреля, 15:06 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля 2017 г. /Объединение "Манеж"/. 2017 год - юбилейный для Манежа, его историческому зданию исполняется 200 лет. В честь этого события был подготовлен историко-документальный проект.

Проект "Манеж. 200 лет в центре событий" призван познакомить гостей Манежа с самыми интересными, неожиданными, подчас парадоксальными фактами, которые случились с ним за все время его существования.

Главный выставочный зал страны всегда находился не только географически у самых стен Кремля, но и в самом сердце исторических, культурных и социальных аспектов жизни столицы. В ходе подготовки юбилейного проекта в архивах Москвы и Санкт-Петербурга были найдены редкие документы, фото- и видеоматериалы, артефакты, отражающие историю Манежа.

Выставка состоит из нескольких съемных блоков. Из них посетители узнают, какой образ сложился у Центрального выставочного зала на широком экране, услышат занимательные и небанальные истории о Манеже из уст ведущих молодых актеров России, увидят аутентичные афиши, выполненные Типографией императорских московских театров и многое другое.

В блоке "Медиатека" гостям выставки представится возможность побыть исследователями и посмотреть, что есть Манеж тогда и сейчас, познакомиться с деятельностью всего московского выставочного объединения, в которое входят семь филиалов.

Творческое объединение АРТМОССФЕРА будет отвечать за современную составляющую выставки, художники-граффитисты раз в месяц в пространстве Манежа будут создавать свои работы на глазах у публики.

Вход свободный.

Аккредитация прессы: Объединение "Манеж" | 8 (495) 645-92-76 | pr.manege@gmail.com

Объединение "Манеж" включает шесть выставочных пространств города Москвы: Центральный Манеж, Новый Манеж, выставочный центр "Рабочий и колхозница", музей-мастерскую Налбандяна, музей Вадима Сидура, выставочный зал "Домик Чехова".

Официальный сайт: moscowmanege.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
2
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
3
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
4
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама