Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селу

МОСКВА, 17 апреля 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. Форум "Сообщество" пройдет 24-25 апреля в Казани. Общественная палата России традиционно соберет на одной площадке представителей региональной власти, социально-ответственного бизнеса, общественные организации и СМИ для обучения, поиска решений актуальных социальных проблем и эффективного нетворкинга.

На форуме пройдет всероссийская акция Общественной палаты России #АгроМания, направленная на помощь сельским библиотекам книгами. Старт ей дан уже сегодня, 17 апреля. Жителей города призывают объединяться в команды, создавать пункты сбора книг в общественных местах и в течение недели собирать как новую, так и уже бывшую в употреблении литературу, которая впоследствии отправится в сельские библиотеки, в наибольшей степени испытывающие дефицит книг.

Как рассказал инициатор акции, член ОП РФ Павел Сычев, лидеры команд, собравших наибольшее число книг и оформивших самый креативный пункт сбора, будут награждены коллекцией книг. Зарегистрироваться для участия в акции и добавить свой пункт сбора книг можно на сайте акции (помогиселу.рф/kazan). Собранные книги граждан призывают приносить 24-25 апреля на форум активных граждан "Сообщество", где будет открыт центральный пункт сбора книг. Так, на прошедшем форуме в Красноярске было собрано и передано таежной библиотеке 600 книг от участников форума "Сообщество".

"Зачастую на полках сельских библиотек можно найти только ветхие книги с порванными страницами и без иллюстраций, а о регулярном поступлении новинок и говорить не приходится. Страдают от этого в первую очередь дети, родители которых не имеют возможности покупать хорошую иллюстрированную литературу. Помочь им - задача каждого из нас!" - отметил Павел Сычев.

По словам общественника, в рамках акции россияне по всей стране открывают пункты сбора книг на работе, в школах, университетах, а также на базе государственных учреждений. Сейчас пункты сбора книг работают в 26 крупных городах страны, а за полгода проведения акции неравнодушные граждане подарили сельчанам более 80 тысяч книг. Рекорд по количеству собранных книг на региональных форумах "Сообщество" был поставлен жителями Волгограда, которые собрали для сельских библиотек более 1500 книг, однако, как отметили в ОП РФ, у жителей Казани есть все шансы установить новый рекорд.

Напомним, всероссийская акция #АгроМания призвана восполнить дефицит книг у сельчан. В 2016 году благодаря помощи активных россиян в библиотеки удалось передать более 70 тысяч книг. Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, а представителям сельских библиотек - создать заявку на их получение.

Зарегистрироваться на форум "Сообщество" в ПФО можно по ссылке: форумсообщество.рф/Казань

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайшие состоятся в Ростове-на-Дону и Тюмени.

Для организации комментариев/интервью c организаторами, участниками и экспертами форума, а также по вопросам информационного партнерства:

Пресс-секретарь фонда "Перспектива"

Ерошенко Екатерина

Тел.: 8-925-575-21-50

e-mail: eroshenko.ek@gmail.com

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняло более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации.

Фонд поддержки гражданских инициатив "Перспектива"

фонд-перспектива.рф

В 2015 году с целью поиска, поддержки и продвижения гражданских активистов и представителей НКО Общественной палатой РФ был запущен проект "Перспектива".

В 2016 году проект "Перспектива" Общественной палаты РФ был преобразован в Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива".

В соответствии с распоряжением президента РФ В.В. Путина от 05.04.2016 № 68-рп в 2016 году Фонд "Перспектива" стал грантооператором для гражданских инициатив в малых городах и сельских территориях. На поддержку социальных проектов для малых городов и сел фоном в 2016 году было распределено 480 млн рублей.

Фонд "Перспектива" является оператором проектов Общественной палаты Российской Федерации - форумов активных граждан "Сообщество" и премии "Я - Гражданин!".