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Новый многофункциональный центр для бизнеса откроется в Ельце в 2017 году

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17 апреля, 17:40 UTC+3
В липецкий "МФЦ для бизнеса" в прошлом году от предпринимателей поступило 36 тыс. обращений, за первый квартал текущего года - свыше 20 тыс.
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© Алексей Сковоронский/ТАСС

Новый многофункциональный центр (МФЦ) для бизнеса откроется в Ельце в 2017 году. На эти цели регион получил субсидию из федерального бюджета в размере более 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Еще один многофункциональный центр для представителей бизнеса планируется открыть в этом году в Ельце. По итогам конкурсного отбора среди субъектов РФ на эти цели Липецкая область получила субсидию из федерального бюджета в размере более 4 млн рублей. Региональное софинансирование составило свыше 3 млн рублей. Сегодня в области действует один центр "МФЦ для бизнеса" в Правобережном районе Липецка, созданный в рамках пилотного проекта", - говорится в сообщении.

В регионе также работают бизнес-зоны "Мои документы" для предпринимателей в областном центре, Ельце, Задонске и Лебедяни. В остальных муниципальных образованиях оказываются услуги для бизнеса в формате бизнес-окон. Обслуживание по принципу одного окна включает не только получение государственных и муниципальных услуг, доступ к госзакупкам, информацию о возможных проверках, но и проведение консультационно-разъяснительной работы, оказание мер государственной и кредитной поддержки. В перечень предложений для представителей малого бизнеса входит 150 услуг (планируется включить до 200 услуг), которые регулярно актуализируются и обновляются. В липецкий "МФЦ для бизнеса" за прошлый год от предпринимателей поступило 36 тыс. обращений, за первый квартал текущего года - свыше 20 тыс. Поддержка предпринимательства остается в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, отмечается в материале.

Глава Липецкой области Олег Королев считает, что МФЦ для бизнеса должны стать площадками для реализации новых бизнес-идей в регионе, предоставляющих широкие возможности для создания рабочих мест во внебюджетной сфере. "МФЦ и другие аналогичные проекты позволяют растить предпринимателей, - приводит пресс-служба слова Олега Королева. - Это дополнительный стимул развития малого и среднего бизнеса, который обеспечит свободный и равный доступ предпринимателей области ко всем ресурсам и преференциям государства, повысит качество взаимодействия бизнеса и государства с помощью внедрения новых услуг и сервисов".

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