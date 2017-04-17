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В Иркутской области внедрят национальную систему профессиональных квалификаций

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17 апреля, 17:42 UTC+3
К 2019 году в регионе прогнозируют значительный рост численности занятых в сельском хозяйстве
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© Александра Мудрац/ТАСС

Иркутская область в 2017 году войдет в число пилотных регионов Национального агентства развития квалификаций по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций. Об этом сообщил глава Приангарья Сергей Левченко на заседании совета по развитию профквалификаций.

"Иркутская область войдет в число пилотных регионов Национального агентства развития квалификаций по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций в 2017 году. Сейчас готовится соглашение о сотрудничестве", – сказал Сергей Левченко.

Губернатор поручил создать при региональных министерствах рабочие группы по внедрению и развитию системы профессиональных квалификаций кадрового потенциала. "К созданию рабочих групп необходимо привлечь максимальное число работодателей", - добавил он.

Глава Приангарья также заявил, что региональный центр профессиональных квалификаций и Национальный совет по профессиональным квалификациям при президенте России подписали соглашение, в результате которого в регионе будет создан первый в Иркутской области центр оценки квалификаций в сфере управления персоналом.

Как отметила на заседании министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, по прогнозу баланса трудовых ресурсов на период до 2019 года в регионе ожидается значительный рост численности занятых в сельском хозяйстве. Также стабильный спрос на рабочую силу прогнозируется в таких сферах как операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

По мнению Сергея Левченко, детальное изучение данных этого документа поможет учесть реальные потребности рынка труда, что позволит снизить общий дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. "В регионе важно создавать высокопроизводительные рабочие места, высокоинтеллектуальные производства. Это необходимо для того, чтобы мы постепенно выходили из сырьевой ниши. Это одна из ключевых задач. Приоритеты должны создаваться для предприятий, которые будут высокопроизводительными", – подчеркнул губернатор. 

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