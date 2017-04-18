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В Центральном Манеже бесплатно учат изящным искусствам

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18 апреля, 10:43 UTC+3
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МОСКВА, 18 апреля 2017 г. /Академия и Школа акварели Сергея Андрияки/. Выставка "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" начала свою работу в Центральном Манеже 7 апреля. За первые десть дней ее посетили около 20 тысяч человек, и многие пришедшие на вернисаж и посетившие пробные уроки с радостью приобщились к искусству керамики и витража, анималистики и гончарного дела, к ювелирному искусству и мозаике. Уроки изящных искусств проводят ежедневно. Участники занятий могут создать свое маленькое уникальное произведение под руководством опытных педагогов – выполнить акварельный рисунок, слепить глиняный сосуд, собрать мозаичное панно и многое другое.

Почти 1000 человек стали свидетелями рождения произведений мастеров акварели Сергея Андрияки и его коллег художников-педагогов на ежедневно проводимых мастер-классах.

Выставка продлится до 5 мая 2017 года. По вторникам и 1 мая вход свободный для всех желающих, часы работы с 12.00 до 22.00

В юбилейную экспозицию вошли более 5000 экспонатов, выполненных в различных техниках и видах искусства – рисунок, акварель, масляная и темперная живопись, пастель, анималистическая скульптура, витраж, мозаика, керамика, фарфор, роспись по керамике и фарфору, ювелирные изделия, миниатюра, книжная иллюстрация, гончарное искусство и другие.

На выставке представлены произведения Сергея Андрияки, художников-педагогов, учебные работы студентов академии и учащихся Школы акварели, а также работы одаренных детей образовательного центра "Сириус", в котором преподают художники-педагоги академии.

Особое место отведено эскизам реконструкций Чудова, Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца Московского Кремля, выполненным педагогами и студентами академии.

Для посетителей выставки подготовлена разнообразная программа мероприятий: экскурсии, презентации учебных пособий, концерты творческих коллективов и встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства.

Выставка "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте voxxter.com   

Телефон для справок: 8(903) 688-68-67 – Ольга Козловская.

Подробная информация на сайте: http://academy-andriaka.ru

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