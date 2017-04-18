"Аэрофлот" признан самым сильным брендом России по версии Brand Finance, ведущего в мире независимого консультанта по оценке брендов, который ранее признал "Аэрофлот" самым сильным авиационным брендом в мире. Свидетельство об этих достижениях были вручены сегодня генеральному директору "Аэрофлота" Виталию Савельеву на торжественной церемонии в Лондоне.

Лидерство "Аэрофлота" по силе бренда в России констатируется в отчете RUSSIA 50 2017 ((http://brandfinance.com/press-releases/aeroflot-trumps-americas-airline-brands/).

Флагманская авиакомпания страны демонстрирует высокий индекс силы бренда - 88,8. Это один из ключевых показателей удельного веса бренда в структуре стоимости компании по методике Brand Finance.

Алгоритм расчета индекса оценивает влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность компании, таким образом оценивая эффективность маркетинговых усилий. В ходе анализа принимаются во внимание такие факторы, как узнаваемость, лояльность, устойчивость, маркетинговые инвестиции и их воздействие на бизнес.

"Независимый оценщик Brand Finance признал "Аэрофлот" лидером российского корпоративного мира по очень важному показателю, - заявил Виталий Савельев после церемонии. - Получено еще одно подтверждение того, что "Аэрофлот" - лицо России, самая узнаваемая отечественная компания в стране и за рубежом. Это результат многолетней упорной и напряженной работы нашей общей команды - всех работников компании. Для десятков миллионов людей по всему миру "Аэрофлот" ассоциируется с высоким уровнем сервиса, самым молодым парком самолетов в мире и стильным персоналом на борту. Сегодня "Аэрофлот" - эффективная, динамичная, высокотехнологичная компания с глобальными амбициозными целями. Я твердо убежден, что у нас есть все для их достижения: целеустремленная команда, высокоэффективная бизнес-модель, международное признание наших достижений, в том числе престижная награда, которую мы получили сегодня".

Ведущие позиции "Аэрофлоту" среди прочих факторов обеспечила высокая эффективность, долгосрочные инвестиции в продукт, а также ставка на цифровое развитие. Флот российского национального перевозчика - самый молодой в мире среди крупных авиакомпаний, а по уровню цифровизации "Аэрофлот" занимает четвертое место среди ведущих игроков в глобальной отрасли, по данным исследования Bain & Company.

Дэвид Хэйг, генеральный директор Brand Finance, отметил: "Аэрофлот" постоянно добивается высот, инвестируя в свой бренд и продвижение компании на ключевых рынках. Этому также способствует партнерство с Manchester United, которое помогает "Аэрофлоту" охватить широкую аудиторию, в частности, на азиатском рынке. Такой подход приносит результаты: бренд "Аэрофлота" получил внушительные оценки".

Напомним, что за последнее время "Аэрофлот" также был признан любимой иностранной авиакомпанией в Китае, а в Европе его признали лучшей авиакомпанией в рамках премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award.

СПРАВКА

"Аэрофлот" - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году "Аэрофлот" перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 43,4 млн.

"Аэрофлот" в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

"Аэрофлот" располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 191 воздушное судно. "Аэрофлот" базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

"Аэрофлот" входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у "Аэрофлота" соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

"Аэрофлот" первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО "Аэрофлот" - российские авиалинии" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.