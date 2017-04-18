На полях ЯМЭФ подпишут не менее 25 соглашений и меморандумов

МОСКВА, 18 апреля 2017 г. /Фонд ЯМЭФ/. Министерство экономического развития Крыма подготовило 25 соглашений и меморандумов для подписания на полях Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Республики Крым Анна Коваленко.

Среди подготовленных документов: три инвестиционных соглашения о реализации проектов на территории Крыма, три инвестиционных меморандума, соглашения о сотрудничестве с Курчатовским институтом, "Опорой России", Фондом развития промышленности и Агентством инвестиций в социальную сферу и другие. Кроме того, планируется, что на полях форума будет заключено соглашение о культурном сотрудничестве между Ялтой и итальянским городом Ровиго.

В этом году наблюдается высокий интерес к форуму, в том числе и со стороны крымского бизнеса. Так, заявок на участие в ЯМЭФ от крымских предпринимателей поступило в разы больше, чем ожидалось. Поэтому во время совещания оргкомитета 14 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил увеличить квоту для предпринимателей из Крыма со 150 до 300 мест.

Всего на III Ялтинском международном экономическом форуме ожидается более 1,5 тыс. участников из более чем 40 стран.