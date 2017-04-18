Банк "Югра" планирует изменить структуру фондирования

Банк "Югра" изменяет структуру фондирования. В течение трех лет банк намерен повысить долю средств юридических лиц в общем объеме привлеченных средств с 6,8% (по итогам 2016 г.) до 23,8% (к концу 2019 г.) и снизить привлечение средств розничных клиентов.

Банк нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами и продолжает внедрение удобных и гибких пакетных программ обслуживания. В частности, в ближайшем будущем планируется значительное расширение линейки продуктов и услуг для представителей малого и среднего бизнеса на основе пакетного предложения по открытию и обслуживанию расчетного счета, специализированных программ кредитования и предоставления гарантий с использованием скоринговой системы.

Наряду с усилением работы в корпоративном секторе, банк намерен снижать долю привлеченных средств населения и вместе с тем повышать долю розничных кредитов. Согласно стратегии развития банка 2017-2019 гг., планируется увеличение доли кредитов частных клиентов в общем объеме размещенных средств с 0,15% (на 01.01.2017) до 4,27% (на конец 2019 г.).

"Мы планируем сокращать долю розничных средств с целью диверсификации структуры обязательств банка и снижения зависимости от одного источника ресурсов за счет привлечения средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - пояснил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.