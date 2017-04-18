Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк "Югра" планирует изменить структуру фондирования

Новости партнеров
18 апреля, 12:58 UTC+3
В течение трех лет банк намерен повысить долю средств юридических лиц в общем объеме привлеченных средств с 6,8% до 23.8%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Банк "Югра"

Банк "Югра" изменяет структуру фондирования. В течение трех лет банк намерен повысить долю средств юридических лиц в общем объеме привлеченных средств с 6,8% (по итогам 2016 г.) до 23,8% (к концу 2019 г.) и снизить привлечение средств розничных клиентов.

Банк нацелен на развитие долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами и продолжает внедрение удобных и гибких пакетных программ обслуживания. В частности, в ближайшем будущем планируется значительное расширение линейки продуктов и услуг для представителей малого и среднего бизнеса на основе пакетного предложения по открытию и обслуживанию расчетного счета, специализированных программ кредитования и предоставления гарантий с использованием скоринговой системы.   

Наряду с усилением работы в корпоративном секторе, банк намерен снижать долю привлеченных средств населения и вместе с тем повышать долю розничных кредитов. Согласно стратегии развития банка 2017-2019 гг., планируется увеличение доли кредитов частных клиентов в общем объеме размещенных средств с 0,15% (на 01.01.2017) до 4,27% (на конец 2019 г.).

"Мы планируем сокращать долю розничных средств с целью диверсификации структуры обязательств банка и снижения зависимости от одного источника ресурсов за счет привлечения средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - пояснил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вице-премьер Украины обвинил главу миссии МВФ в непрофессионализме
2
Мэй назначила досрочные выборы в Великобритании на 8 июня
3
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
4
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
5
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама