Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), академик РАН Ирина Донник вошла в состав оркомитета Евразийского женского форума-2018, который пройдет под патронатом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Валентина Ивановна провела встречу с российскими женщинами-учеными, на которую я была приглашена. Темой встречи стала подготовка и проведение в 2018 году Евразийского женского форума. Мне эта тема интересна, интересен круг единомышленниц, вопросы, которые планируются обсуждать. Председатель Совета Федерации предложила подумать об организации национальной премии, популяризирующей деятельность женщин-ученых", – цитируют в департаменте слова Донник.
По словам академика, на Евразийском женском форуме планируется обсудить законодательные изменения в процедуре закупок материалов и оборудования для молодых ученых-исследователей России, комплекс мер по улучшению социального положения и престижа научных работников, повышению их социальной защищенности, обеспечению социальных гарантий.
"Мы рассчитываем на ваше активное участие в Евразийском женском форуме 2018 года. Планируется организовать отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщин в науке. Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во имя мира и устойчивого развития международного сообщества", – сказала Валентина Матвиенко.
"Российские женщины вносят существенный вклад в развитие науки. Они составляют более 40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тыс. против 252 тыс. Среди имеющих высшее образование россиян женщины составляют 58%, сообщают в департаменте.
Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.
Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.