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Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018

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18 апреля, 14:08 UTC+3
Ректор одного из крупнейших в России аграрного вуза участвовала во встрече спикера Совфеда с российскими женщинами-учеными
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), академик РАН Ирина Донник вошла в состав оркомитета Евразийского женского форума-2018, который пройдет под патронатом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. 

"Валентина Ивановна провела встречу с российскими женщинами-учеными, на которую я была приглашена. Темой встречи стала подготовка и проведение в 2018 году Евразийского женского форума. Мне эта тема интересна, интересен круг единомышленниц, вопросы, которые планируются обсуждать. Председатель Совета Федерации предложила подумать об организации национальной премии, популяризирующей деятельность женщин-ученых", – цитируют в департаменте слова Донник.
 
По словам академика, на Евразийском женском форуме планируется обсудить законодательные изменения в процедуре закупок материалов и оборудования для молодых ученых-исследователей России, комплекс мер по улучшению социального положения и престижа научных работников, повышению их социальной защищенности, обеспечению социальных гарантий.
 
"Мы рассчитываем на ваше активное участие в Евразийском женском форуме 2018 года. Планируется организовать отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщин в науке. Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во имя мира и устойчивого развития международного сообщества", – сказала Валентина Матвиенко. 

"Российские женщины вносят существенный вклад в развитие науки. Они составляют более 40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тыс. против 252 тыс. Среди имеющих высшее образование россиян женщины составляют 58%, сообщают в департаменте. 

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.
 
Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.

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