Первый город-фестиваль AdIndex City Conference откроется 16 мая

16 мая 2017 года культурно-деловой квартал LUCKY+ превратится в настоящий город в городе. AdIndex City Conference – первый город-фестиваль, в котором можно не только с пользой провести время, прокачавшись самыми новыми знаниями и подходами, но и отлично отдохнуть

Рекламный город AdIndex предназначен для маркетологов, медиабайеров и планеров, креаторов и дизайнеров, пиарщиков, издателей, журналистов и диджитальщиков - для всех тех, кто работает в рекламе. На конференции будут обсуждаться вопросы, в каком состоянии находится глобальный и локальный рекламный рынок, на чем экономят россияне, как меняется медиапотребление, как интернет и digital-технологии трансформируют ландшафт и кадровый рынок, какую роль в этом играют социальные медиа.

В мини-конференциях в общей сложности примут участие свыше 2000 человек, а с докладами и кейсами выступят более 75 спикеров. Акцент конференции будет сделан на практике применения рекламных технологий и обмене знанием о том, чем наш рынок будет жить в обозримом будущем.

Деловой блок конференции будет состоять из пяти параллельных потоков в формате выступлений, дискуссий и ток-шоу, посвященных самым актуальным рекламным направлениям и темам, среди которых:

Рекламный рынок России сегодня: финансовые показатели и прогнозы, основные драйверы и стопперы развития отрасли, актуальные исследовательские данные, обзоры трендов;

ТВ-контент: обзор рынка производства телеконтента, презентация новых телепродуктов и рекламных возможностей, дискуссия о перспективах развития индустрии и новых формах взаимодействия со зрителем по ту сторону экрана;

Media, Digital & Research: о том, как стремительно ворвавшаяся в наш мир "цифра" меняет подходы к традиционным медиа и маркетинговым исследованиям, анализу медиапотребления;

Mobile Advertising & Technologies: основные тренды, проблематика, эффективные форматы, монетизация;

Data Mining в рекламе: опыт использования, анализ эффективности, актуальная проблематика в использовании programmatic technologies;

PR и SMM в Digital: как и чем живет "индустрия болтовни", новые технологии, исследования, прогнозы и дискуссионные панели;

Новый проект AdIndex "ВОЛНА": HR и образование – как новые технологии и принципы меняют рынок труда в рекламной отрасли

В рамках конференции будет представлена первая профессиональная премия в области медиазакупок – AdIndex Media Awards. Целью исследование является оценка качества медиасервисных услуг, лидеры премии будут определены на основе результатов ежегодного рейтинга крупнейших медиабайеров AdIndex. По аналогии с другими сегментами (Digital, BTL,Event и др.) будет составлен рейтинг агентств по опросу заказчиков услуг. В результате будут получены как отдельные рэнкинги в закупках ТВ, радио, прессы, наружной рекламы и интернета, так и консолидированный рейтинг агентств. Результаты обоих исследований лягут в основу премии.

Вечером можно будет увидеть первый открытый рэп-баттл креативных агентств - "Ad Rap Battle 100 BPM". Лучшего бойца по итогам раунда определяют зрители децибелами шума.

Более подробная информация о конференции, программа, стоимость билетов и контакты для сотрудничества доступны на сайте: https://goo.gl/O7IfRW.