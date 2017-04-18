До Международной мобильной конференции MBLT17 осталась неделя

25 апреля в Москве пройдет 6-я Международная мобильная конференция MBLT17. Представители Google, Facebook, Shazam, Uber, AppAnnie, Statsbot, Qlean, AppMetrica, Aviasales и других российских и международных компаний соберутся на площадке Digital October, чтобы обсудить главные тренды рынка мобильной индустрии

С чего начнем

Конференция пройдет в три потока. Деловую программу в главном зале откроет Джош Партридж, вице-президент Shazam в регионах EMEA, LATAM и Канада, с докладом "Как создать приложение, которое любят пользователи". На примере Shazam он расскажет о принципах создания мобильного приложения, которое будет привлекать и удерживать пользователей долгие годы. Во втором зале перед участниками выступит Юлия Онучина, Client Partner Russia & CIS в Facebook, с докладом "Instagram: креатив для роста эффективности". Программа в третьем зале начнется с круглого стола "Как пилить бота так, чтобы пользователь остался с вами надолго." Павел Доронин из AI Today, Артем Кейдунов из Statsbot, Сергей Будяков из Usedesk, Никита Никитинский из DialTech и Валентин Малых из MIPT обсудят маркетинговые и технические аспекты создания чат-ботов.

Что обсудим

Финтех

Одной из ключевых тем конференции станут финансовые технологии, которые продолжают привлекать большой объем инвестиций. В качестве спикеров по финтеху организаторы пригласили Клемена Чанга из Spiking, Анну Михину и Максима Евдокимова из Тинькофф Банк, Лукаша Леониевски из Facebook, Алексея Благирева из банка "Открытие", Арсения Косенко из Lifepay, Алгирдаса Шакманаса из Промсвязьбанка, Алексея Круглова из Сбербанка и др.

Эксперты осветят главные тенденции азиатского финтеха и расскажут о UX для daily banking, влиянии мобайла на финансовую индустрию и перспективах развития финансовых мобильных решений.



Модератором круглого стола по финтеху выступит Игорь Костылев, главный редактор FutureBanking. В рамках дискуссии представители крупных российских банков обсудят тему стагнации и роль AI в развитии банковских приложений, будущее атомарных приложений и все возможные точки роста мобильного банкинга.

User acquisition

"Где взять пользователей и как выстроить грамотную стратегию User acquisition?" - вопросы, на которые ответят участники продуктового круглого стола. Алексей Писаревский из Mobio, Денис Литвинов из FunCorp, Максим Погребняк из Ozon, Алексей Раевский из Profi.ru и Стас Букреев из YouDo расскажут о настоящем и будущем User Acquisition. В рамках круглого стола эксперты обсудят:

Как изменился процесс привлечения пользователей в приложения?

Возможна ли положительная Unit-экономика при закупке трафика?

Инхаус или агентство - что выбрать?

Как привлечь пользователей, если у тебя нет большого бюджета?

Мобильный маркетинг

Подробно о маркетинговых стратегиях расскажут представители Branch, Qlean и Appness. Эмре Аксой на примере реальных кейсов покажет, как увеличить конверсию, Роман Кумар Виас объяснит разницу подходов к дисплейному и мобильному маркетингу, Евгения Артемова даст 10 лайфаков по снижению стоимости трафика на Facebook.

Мобильная стратегия

Как сделать бизнес успешнее с помощью мобильных приложений и почему важна стратегия mobile-first, расскажут Алексей Вставский из AppAnnie и Мэтт Джонс из Manning Gottlieb OMD.

MBLT talks

Традиционные открытые интервью MBLT Talks проведет Иван Козлов из Aviasales. Денис Литвинов из FunCorp, Дмитрий Навоша bp Sport.ru, Анна Артамонова из Mail.ru, Максим Евдокимов из Тинькофф Банк и Артем Кейдунов из Statsbot ответят на все острые вопросы об амбициях и новых вызовах мобильного рынка.

С полным списком докладчиков и деталями программы можно ознакомиться на сайте.

Нетворкинг

Ориентироваться на конференции и не пропустить интересный доклад поможет мобильное приложении MBLT17 с расписанием докладов и подробной информацией о спикерах, а для удобной организации встреч участники смогут воспользоваться чат-ботом. И, конечно же, мы не обойдемся без вкусного ланча от Тинькофф Банк и шумной after-party.



При покупке 2-х и более билетов действует скидка 30%. Регистрируйтесь сегодня!



Ознакомиться подробнее с программой и приобрести свой билет можно на сайте конференции. Следите за новостями конференции в Facebook и Twitter.



Организаторы: e-Legion и РАЭК

Генеральные партнеры: AppMetrica, Тинькофф Банк

Партнеры: Google, Lifepay, Scorocode, Appness, Skyeng



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