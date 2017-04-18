Власти Поморья: проверки не выявили нарушений в Урдомской школе

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Урдомская средняя школа работает в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. Об этом сообщается на официальном портале правительства Архангельской области со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина проинформировала, что направила официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку в школе поселка Урдома на предмет выявления признаков пропаганды наркотиков и алкоголя среди несовершеннолетних.
"Многочисленные проверки не выявили нарушений. Оценку учебному процессу дали местная администрация и независимые эксперты. Вердикт один – Урдомская средняя школа работает в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования", - говорится в сообщении Министерства образования и науки Архангельской области.
В ведомстве также отметили, что по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности Урдомской средней школы в 2016 году почти 87% опрошенных учеников и их родителей, а также законных представителей были удовлетворены уровнем предоставляемых услуг. Данные по успеваемости и качеству знаний учеников пятых–девятых классов учреждения оказались выше среднего показателя по Ленскому району Архангельской области, добавили в министерстве.