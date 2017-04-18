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Неделя женского здоровья впервые стартовала Екатеринбурге

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18 апреля, 17:52 UTC+3
Социальный проект также проходит в Москве и Санкт-Петербурге, в 2016 году его аудитория превысила 20 млн человек
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральный социальный проект "Неделя женского здоровья" впервые стартовал в Екатеринбурге. В рамках него жителям города раздают памятки о важности посещения врача-гинеколога для профилактики и диагностики заболеваний, сообщили сегодня ТАСС организаторы проекта. 

"Екатеринбург впервые в этом году присоединился к нашему проекту. До 23 апреля в аптеках города распространяют памятки с полезной информации о необходимости посещения врача-гинеколога. Кроме того, мы запустили специальный информационный поезд в метрополитене, который посвящен "Неделе женского здоровья "Гедеон Рихтер". Пассажиры уральской подземки смогут больше узнать о женском здоровье и роли гормонов в жизни женщины, поезд будет курсировать до 16 мая", - сказали там. 

Также в рамках проекта жителям города представили результаты исследования - опроса женщин репродуктивного возраста, проведенного Всероссийским центром общественное мнение (ВЦИОМ) с целью выявления уровня их медицинской грамотности. "По данным ВЦИОМ, екатеринбурженки, как и москвички, - лидеры профилактического поведения: 80% женщин репродуктивного возраста посещают врача-гинеколога раз в год и чаще. При этом жительницы Екатеринбурга реже других обращаются в государственные лечебно-профилактические учреждения – 51%", - добавили организаторы.
 
"Гедеон Рихтер" – международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена в более 100 странах, а представительства компании есть в 45 странах мира. С апреля 2016 года компания ежегодно проводит федеральный социальный проект "Неделя женского здоровья". Его цель – повысить осведомленность в вопросах женского здоровья и напомнить о необходимости регулярных визитов к специалисту для профилактики и диагностики заболеваний репродуктивной системы. 

В 2016 году аудитория "Недели женского здоровья" превысила 20 млн человек. В этом году социальный проект также проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

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