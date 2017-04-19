Красноярских школьников приглашают принять участие в проекте "50 на 50"

КРАСНОЯРСК, 19 апреля 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019/. В рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019 стартует проект "50 на 50", в котором могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений г. Красноярска и их учителя.

"50 на 50" - интерактивный проект, направленный на формирование групп поддержки спортивных делегаций игр и получение знаний об их странах, о выдающихся представителях зимних видов спорта, о культурных и географических особенностях стран, способах поддержки спортсменов в разных уголках планеты и т.д.

Для участия в проекте необходимо собрать команду, состоящую минимум из 15 человек, и выбрать страну-участницу Зимней универсиады-2019. На выбор - 50 стран, сборные которых приедут в Красноярск в 2019 году. От одного учреждения может участвовать только одна команда. Заявки принимаются организаторами с 3 по 5 мая 2017 г. на электронную почту project50@krsk2019.ru.

Все участники проекта получат входные билеты на спортивные соревнования, входящие в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Кроме того, командам выдадут элементы экипировки болельщика в стилистике спортивных делегаций стран-участниц игр.

Если вдруг несколько команд отдадут предпочтение одной и той же сборной для поддержки, то между ними проведут конкурс "Визитная карточка". Участникам нужно будет подготовить презентацию, посвященную развитию спорта в выбранной стране. Специальная комиссия оценит работы и выберет победителя. Остальным командам будет предложено выбрать другую сборную для поддержки.

В рамках проекта запланировано несколько мероприятий. Например, уже в сентябре 2017 г. организаторы проверят знания участников команд о странах (гимн, флаг, форма управления, руководство, достопримечательности и т.д.). И, конечно, школьные группы поддержки будут приглашать на трибуны всех тестовых соревнований Зимней универсиады-2019.

В течение всего проекта, который завершится в марте 2019 года, специальная конкурсная комиссия будет оценивать участников, чтобы выбрать победителей и призеров, которые получат дипломы и призы. Конкурсная комиссия оценит презентации команд и их участие в различных мероприятиях по следующим критериям: достоверность и актуальность информации, дизайн проекта, креативность и оригинальность информации, аккуратность и эстетичность оформления, уровень технического исполнения.

Все подробности об участии в конкурсе вы можете узнать в администрации своего образовательного учреждения.

Напомним, этот проект уже был успешно опробован во время проведения XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, который состоялся с 5 по 13 марта в Красноярске на территории краевой Академии биатлона. В школах, лицеях и гимназиях подготовили 21 группу поддержки. Около 350 детей во время соревнований активно болели за команды, "вооружившись" плакатами и флагами, а также подготовив кричалки и подарки. Лыжники-ориентировщики из других стран с большим удивлением смотрели на такую поддержку и говорили, что не ожидали такого теплого приема.

Организаторы проекта "50 на 50" - исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, главное управление образования администрации г. Красноярска, главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)