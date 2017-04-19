На КЭФ подпишут соглашения с лицензиатами Зимней универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 19 апреля 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В рамках деловой программы 14 Красноярского экономического форума состоится дискуссионная сессия "Роль индустрии спорта в современной экономике. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом". Организатором сессии выступает Министерство спорта РФ. Модератором площадки выступит заместитель директора Департамента науки и образования Минспорта РФ Кирилл Орлов.

Своей точкой зрения по заявленной теме поделятся начальник методического отдела Федерального центра подготовки спортивного резерва Елена Сандакова, министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, руководитель исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года Максим Уразов, вице-президент федерации триатлона России Алексей Ческидов, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анатолий Воробьев и другие эксперты. Также на сессии выступит Елена Безденежных - вице-президент "Норникеля", который является генеральным партнером Зимней универсиады 2019, а также поддерживает другие значимые спортивные проекты.

Кроме того, на КЭФ дирекции Зимней универсиады-2019 будут подписаны соглашения года с двумя компаниями-лицензиатами, которые в ближайшие годы будут выпускать продукцию с символикой Всемирных студенческих игр.

Также на площадках МВДЦ "Сибирь" в дни форума разместится выставка. На экспозиции Зимней универсиады 2019 года участники и гости форума увидят макеты спортивных объектов, видеоролики о Студенческих играх в Красноярске, получат всю информацию о ходе подготовки к соревнованиям. На стенде можно будет оценить, как в будущем будут выглядеть спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена", международный аэропорт "Емельяново" и всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк "Бобровый лог", который модернизируют благодаря финансированию генерального партнера студенческих игр и главного инвестора спортивного объекта - компании "Норникель".

"Стенд Зимней универсиады-2019 уже в пятый раз будет представлен на Красноярском экономической форуме, - отметил руководитель исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года Максим Уразов. - Мы принимаем участие в этом масштабном мероприятии, так как хотим презентовать бизнесу крупнейший спортивный проект, который будет реализован в Красноярске, и показать его привлекательность. Нам нужны партнеры, спонсоры и лицензиаты фирменной продукции с символикой игр. И главная наша задача - рассказать о Зимней универсиаде 2019 года и показать, что это событие даст городу и региону".

Кроме того, для гостей будет организована автобусная экскурсия по объектам Зимней универсиады-2019, которую проведет профессиональный гид. Все желающие могут записаться на экскурсию на стенде. Участники экскурсии увидят действующие и строящиеся объекты игр.

Для справки

14 Красноярский экономический форум пройдет в Красноярске 20-22 апреля. Трехдневная программа КЭФ предусматривает проведение более 70 основных и дополнительных мероприятий по отраслевым тематикам - мозговых штурмов, круглых столов, семинаров, конференций.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-334-2019, Ксения Шилова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).