Губернатор Орловской области: обсуждение благоустройства начато в четырех районах

Иконникова: признание атлетами своей вины поспособствует восстановлению ВФЛАСпорт 19 апреля, 12:26
Желающие сдать нормы ГТО будут проходить медосмотрСпорт 19 апреля, 12:23
Власти Иркутской области выделили 245 млн руб. на строительство жилья в сельской местностиНовости партнеров 19 апреля, 12:13
Количество камер видеофиксации на свердловских дорогах увеличится в 2,5 раза к ЧМ-2018Новости Урала 19 апреля, 12:05
"Рома" опровергла информацию об интересе к футболисту "Спартака" ЗобнинуСпорт 19 апреля, 12:01
Вратарь "Баварии" Нойер выбыл до конца сезона и может пропустить Кубок конфедерацийСпорт 19 апреля, 11:53
Левитин: Дальний Восток должен стать местом подготовки сборной России к трем ОлимпиадамСпорт 19 апреля, 11:43
Гомер, Лиза или бармен Мо: кто вы из вселенной СимпсоновКультура 19 апреля, 11:40
Уйба: психологи ФМБА помогали российским спортсменам справиться с последствиями травлиСпорт 19 апреля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/ Общественные комиссии по обсуждению проектов благоустройства территорий сформированы в четырех района Орловской области, проекты благоустройства доступны для общественного обсуждения. Об этом сегодня сказал губернатор региона Вадим Потомский, выступая на заседание совета по местному самоуправлению "Благоустройство территорий населенных пунктов: проблемы и пути их решения" в Совете Федерации.
"Четыре муниципальных образования Орловской области - Орел, Мценск, Ливны и Болхов - начали обсуждение программ благоустройства своих территорий на общественных комиссиях", - сказал Потомский.
Он отметил, что все четыре муниципалитета разместили проекты благоустройства для общественного обсуждения. "Жители получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды", - отметил глава области.
Губернатор региона также сказал, что перечисленные города получат госсубсидию на проведение благоустройства территорий. В целом регион в 2017 году получит из федерального бюджета свыше 156 млн рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения. Около 10 млн составит региональное софинансирование. Сейчас утверждена соответствующая областная
программа, приняты правила предоставления и распределения субсидий.
Потомский также сказал, что финансирование всегда является главной проблемой при реализации таких мероприятий. Всего в регионе из местных бюджетов на мероприятия по благоустройству в 2017 году будет выделено 760
млн рублей, однако ежегодная потребность в таком финансировании оценивается в 1,2 млрд рублей.
Заседание Совета по местному самоуправлению прошло под председательством Валентины Матвиенко. Выступая на заседании, она призвала регионы выработать систему благоустройства городов и поселков.