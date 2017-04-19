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Губернатор Орловской области: обсуждение благоустройства начато в четырех районах

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19 апреля, 11:47 UTC+3
Жители получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/ Общественные комиссии по обсуждению проектов благоустройства территорий сформированы в четырех района Орловской области, проекты благоустройства доступны для общественного обсуждения. Об этом сегодня сказал губернатор региона Вадим Потомский, выступая на заседание совета по местному самоуправлению "Благоустройство территорий населенных пунктов: проблемы и пути их решения" в Совете Федерации. 

"Четыре муниципальных образования Орловской области - Орел, Мценск, Ливны и Болхов - начали обсуждение программ благоустройства своих территорий на общественных комиссиях", - сказал Потомский. 

Он отметил, что все четыре муниципалитета разместили проекты благоустройства для общественного обсуждения. "Жители получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды", - отметил глава области. 

Губернатор региона также сказал, что перечисленные города получат госсубсидию на проведение благоустройства территорий. В целом регион в 2017 году получит из федерального бюджета свыше 156 млн рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения. Около 10 млн составит региональное софинансирование. Сейчас утверждена соответствующая областная
программа, приняты правила предоставления и распределения субсидий.

Потомский также сказал, что финансирование всегда является главной проблемой при реализации таких мероприятий. Всего в регионе из местных бюджетов на мероприятия по благоустройству в 2017 году будет выделено 760
млн рублей, однако ежегодная потребность в таком финансировании оценивается в 1,2 млрд рублей.

Заседание Совета по местному самоуправлению прошло под председательством Валентины Матвиенко. Выступая на заседании, она призвала регионы выработать систему благоустройства городов и поселков.

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