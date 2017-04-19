Кубок Недели российского ритейла по мини-футболу среди ритейлеров пройдет 10 июня

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МОСКВА, 19 апреля 2017 г. /Пресс-служба Недели российского ритейла/. 10 июня 2017 года в рамках Недели российского ритейла состоится отраслевой спортивный турнир - Кубок Недели российского ритейла по мини-футболу среди ритейлеров.
Турнир является преемником спортивных мероприятий, проводимых при участии ритейлеров с 2010 года, и стал настоящим корпоративным праздником для сотрудников компаний розничной торговли, поставщиков и производителей товаров, оборудования и услуг для бизнеса, получивших замечательную возможность побороться с деловыми партнерами и конкурентами в честной, спортивной схватке на поле, сплотить коллектив и укрепить командный дух. В этом году в программе мероприятия, кроме мини-футбольного турнира, развлекательная программа для болельщиков и детей с конкурсами и лотереей, фуршетная зона, фото, видеосъемка, интервью капитанов команд и многое другое.
Все игры пройдут по упрощенным правилам, по круговой системе в группах, затем в стадии Play-off.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с программой можно официальном сайте мероприятия.
По вопросам участия в Кубке Недели российского ритейла по мини-футболу, а также получить дополнительную информацию можно по тел. +7 (985) 117-95-97 или verina@bsport.ru.
Дата и место проведения: 10 июня 2017 года, г. Москва, м. "Сокольники", Малый Олений переулок, дом 23, Академия им. Ф. Черенкова.
Участники турниров 2012-2016 гг.: X5 Retail Group, Leader Team, Coca-Cola, "Спортмастер", "Дикси", BILLA, JTI, Globus, SAP, О`Кей, "Адамас", "Инвитро", "МЕТРО Кэш энд Керри", "M.Видео", "Лента", Минпромторг России, "Оптиком", ECCO, LaModa, BOSCO, Wildberries, Росинтер, Castorama, LVMH P&C, re:Store Retail Group, "Ашан", "Яшма Золото", "Леруа Мерлен" и другие.