Власти Иркутской области выделили 245 млн руб. на строительство жилья в сельской местности

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Власти Приангарья выделили 245 млн руб. на строительство жилья в сельской местности в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014-2020 годы". Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко.
"Получателям социальных выплат на строительство жилья в сельской местности по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2014-2020 годы перечислено 245 млн рублей", - сказал он.
По информации пресс-службы правительства региона, в текущем году министерством сельского хозяйства Иркутской области выдано 246 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам - 172 документа. В рейтинге субъектов Сибирского федерального округа по объему средств федерального бюджета, направленного на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, Приангарье делит первое место с Красноярским краем.
Кроме того, в рамках подпрограммы на создание объектов инфраструктуры направят более 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 139 млн рублей. Средства пойдут на строительство школ в п. Усть-Уда Усть-Удинского района, п. Новочунка Чунского района и п. Тутура Жигаловского района, 24 фельдшерско-акушерских пункта в Аларском, Бодайбинском, Заларинском, Зиминском, Катангском, Тулунском, Тайшетском, Усть-Удинском, Чунском и Черемховском районах, 28 плоскостных спортивных сооружений в Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Усольском, Киренском, Куйтунском, Нижнеилимском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усольском и Усть-Удинском районах. Также финансирование предусмотрено на прокладку 17 км водоводов в Аларском, Иркутском, Заларинском и Чунском районах, реализацию проектов комплексного обустройства под компактную жилищную застройку в Баяндаевском районе.
Затраты на поддержку местных инициатив граждан в виде грантов составят 13 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 4 млн рублей. Еще около 303 млн рублей из областного бюджета пойдут на строительство автомобильных дорог в Боханском районе. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрены 53 млн рублей.
"Объем средств федерального бюджета, предоставленного Иркутской области в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, является максимальным в Сибирском федеральном округе, – подчеркнул Сергей Левченко.