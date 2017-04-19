RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Новикомбанка по новой методологии

RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг кредитоспособности Новикомбанка в связи с изменением методологии и присвоил рейтинг на уровне ruВВ- (соответствует рейтингу B++ по ранее применявшейся методологии). По рейтингу банку установлен позитивный прогноз, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

По данным Новикомбанка, рейтинг фактически не изменился. Его пересмотр связан с введением агентством Эксперт РА новой рейтинговой шкалы и изменением методики расчета.

По мнению агентства, положительное влияние на рейтинг оказывают планы банка по улучшению структуры портфеля ценных бумаг и докапитализации, которые также обуславливают сохранение позитивного прогноза по рейтингу. Кроме того, агентство положительно оценивает сильные рыночные позиции банка в сегменте обслуживания промышленных предприятий и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (493,8% за IV квартал 2016 года).

"Позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывают ожидания по дальнейшей реализации планов ГК "Ростех" относительно увеличения капитала первого уровня банка", - отмечают аналитики агентства. Также агентство отмечает положительную динамику ряда финансовых показателей Новикомбанка, в том числе получение прибыли в январе-феврале 2017 года.

В частности, положительную динамику финансового состояния банка подтверждают и значения нормативов ликвидности, в том числе норматива мгновенной ликвидности Н2 (30,6% при минимальном значении 15%) и норматива текущей ликвидности Н3 (89,6% при минимальном значении 50%). Остатки денежных средств на счетах в Банке России по итогам прошедшего года продемонстрировали рост на 6% и составили 13,2 млрд рублей на отчетную дату.

"Объем источников собственных средств банка вырос на 64% и превысил 26,2 млрд рублей. Мероприятия по повышению капитализации банка обеспечили выраженную положительную динамику показателей достаточности капитала. Значение норматива достаточности основного капитала Н1.2 увеличилось с 6,7% до 11,5%. Значение норматива достаточности собственных средств Н1.0 сохраняется на высоком уровне 16,0% и существенно превышает минимальное значение 8,0%. Сильный рост данных показателей обеспечили мероприятия, реализуемые при активном содействии Госкорпорации Ростех. Они включили в себя как дополнительную эмиссию акций, обеспечившую совокупный рост уставного капитала и эмиссионного дохода Новикомбанка в 2,5 раза на сумму 14,4 млрд рублей, так и предоставление банку финансовой поддержки в размере 12,8 млрд рублей его акционером. В настоящее время Новикомбанк ведет работу по размещению очередной эмиссии акций на 6 млрд рублей", - добавили в Новикомбанке.