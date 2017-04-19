Георгий Брюсов: спорт может стать драйвером для круглогодичной загрузки Крыма

ЯЛТА, 19 апреля 2017 г. /Фонд ЯМЭФ/. Создание федерального центра подготовки сборных России и прорывных спортивно-туристических кластеров в Крыму станет основной темой сессии "Через спорт к интеграции", которая состоится 20 апреля на III Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Георгий Брюсов.



"Повестка сессии включает предметный диалог о развитии спортивной инфраструктуры, которая уже реализуется в Крыму в рамках федеральной целевой программы, и презентацию прорывных инвестиционных проектов. К 2020 году по ФЦП в Крыму будут модернизированы пять спортивных объектов, а сборные России получат к Олимпиаде-2020 новую лабораторию побед, созданную на базе легендарного центра "Спартак" в Алуште. Но спорт также может стать драйвером для круглогодичной загрузки курорта. Минувшей зимой клубы ФНЛ и детские команды обеспечили футбольный аншлаг на полуострове. Глава Крымского футбольного союза Юрий Ветоха расскажет о проекте футбольного кластера в Евпатории, который позволит обеспечить импортозамещение для проведения тренировочных сборов. А концепция проекта "Горный Крым” на Чатыр-Даге разрабатывается с учетом успешного опыта создания и эксплуатации многофункциональных круглогодичных горных курортов в Сочи и на Сахалине", - рассказал Георгий Брюсов.



В работе сессии примут участие заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха и знаметый футболист Андрей Канчельскис.

22 апреля под эгидой ЯМЭФ-2017 также пройдут II Крымские корпоративные игры. Дебютировав в прошлом году на ЯМЭФ, корпоративные игры задали новый спортивный тренд, подхваченный затем на экономических форумах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи. Начиная с этого года, все они включены в единый календарный план Минспорта России.

"Игры пройдут в Алуште на базе "Спартак”, на которой в разное время тренировалось более 150 олимпийских чемпионов из СССР и России по борьбе, боксу, волейболу, гандболу, фехтованию и другим видам спорта. Около 20 государственных и коммерческих структур уже подали заявки - это примерно 400 участников. Прием заявок продолжается. ЯМЭФ максимально открыт для участия крымского бизнеса, но далеко не у каждого жителя полуострова есть возможность принять участие в панельных дискуссиях. В свою очередь спортивная программа позволяет приобщиться к столь значимому для всех событию, работает на сближение Форума и крымчан", - подчеркнул Георгий Брюсов.

В программу II Крымских корпоративных игр вошли турниры по мини-футболу, баскетболу, футболу, шахматам, шашкам, бегу на 100 и 800 метров, перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту, подтягиванию, отжиманию и дартсу.

