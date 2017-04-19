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Призовой фонд Кубка Кезеной-Ам составит 1,2 млн рублей

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19 апреля, 16:14 UTC+3
Сумма будет распределена между победителями и призерами двух групп участников в равных долях
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© Абдуллах Берсаев

Определен призовой фонд первой парусной регаты в Чеченской Республике - Кубка Кезеной-Ам 2017. Он составит 1,2 млн рублей и будет распределен между победителями и призерами двух групп участников в равных долях. Кроме того, названия экипажей-победителей будут указаны на переходящем Кубке Кезеной-Ам, который сейчас специально готовят в Чехии.

Все команды будут разделены на две группы. В первую войдут экипажи, подавшие командную заявку на участие. Во вторую - сформированные из индивидуальных участников с опытным шкипером-наставником на борту. Такое распределение команд позволит сделать соревнования более динамичными и увлекательными для гонщиков.

Напомним, что Кубок Кезеной-Ам пройдет впервые с 5 по 9 июля 2017 года на одноименном озере на высоте 1870 метров над уровнем моря на границе Чеченской Республики и Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Соревнования пройдут в формате гонок флота на лодках SB20. На данный момент предварительно зарегистрировано 13 экипажей.

Ознакомиться с актуальным положением о регате можно на сайте федерации.

Подать заявку на командное/индивидуальное участие онлайн.

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Наши хештеги -  #chechensailing #chyf #kezenoyamcup #парусачечни

Справочная информация

О региональной общественной организации "Федерация парусного спорта" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 (www.chyf.ru/regatta2017)

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики. 

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