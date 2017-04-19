Пасхальный фестиваль соберет лучшие коллективы России

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МОСКВА, 19 апреля. 22 апреля в 14.00 в историческом парке "Россия - Моя история" состоится Пасхальный фестиваль, который соберет необычные и интересные фольклорные выступления и покажет красоту и разнообразие современной и древней народной культуры.
Основу программы фестиваля составляют подлинные образцы народной музыкальной культуры: фольклорный материал участники собирают в многочисленных экспедициях по югу Курской области, где сохранился живой дух столетий, где песня, танец и народная инструментальная музыка все еще занимает немаловажное место в повседневности, где живы еще старинные обряды.
Воссозданию атмосферы подлинной народной жизни на сцене помогут аутентичные костюмы и музыкальные инструменты участников, собранные во время многолетней экспедиционной работы.
В фестивале примут участие друзья исторического парка - лучшие российские музыканты-фольклористы, ансамбли духовной и народной музыки - талантливые, многогранные, яркие, объединенные безграничной любовью к родной культуре.
В программу фестиваля входит показ фильма о традиционной жизни поселян, и выставка костюмов Курской области села Плёхово. Желающие смогут посмотреть мультфильмы по русским сказкам и принять участие в интерактивной программе: викторине, конкурсах, мастер-классе по традиционному пению.
По окончании концерта на улице будет организован общий карагод (хоровод), вечерочное гуляние с участниками и зрителями фестиваля.
Пасхальный концерт ансамбля "Веретенце" пройдет при участии музыканта - мультиинструменталиста Сергея Старостина, Таисии Краснопевцевой, ансамбля тверских рожечников "Зубцы", творческого объединения "Под облаками", фольклорно-этнографического ансамбля "Народный праздник" и других музыкантов.