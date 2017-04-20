Исследование: требования "Аэрофлота" к бортпроводникам обоснованы спецификой их работы

Опубликованы итоги исследования, проведенного агентством "Ромир" в марте текущего года по заказу авиакомпании "Аэрофлот Российские авиалинии". Как выяснилось, требования, предъявляемые авиакомпанией к кабинному экипажу, не носят дискриминационного характера и обоснованы спецификой работы.

Согласно данным исследовательского холдинга, большинство пассажиров предъявляют высокие требования к внешнему виду и физической форме членов экипажа воздушных судов, предпочитая видеть среди них людей с привлекательными внешними данными и в хорошей физической форме.

Так, 92% участников опроса "Ромир" соглашаются с тем, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь привлекательную внешность. Стюардессы - это лицо любой авиакомпании, считают пассажиры, а стюардессы национального перевозчика - визитная карточка страны. От того, как они выглядят и обслуживают клиентов, складывается первое впечатление и отношение к России.

82% респондентов отмечают, что излишняя полнота бортпроводника может повлиять на выполнение его профессиональных обязанностей в экстренной ситуации. 79% опрошенных считают, что авиакомпания имеет право устанавливать ограничения по весу, размеру одежды и уровню физической подготовки для своих бортпроводников.

Бортпроводник любого пола должен иметь возможность двигаться в проходе между креслами, не задевая сидящих пассажиров, и разминуться с пассажиром в проходе даже в случае отсутствия рядом свободных мест. Из этого следует, что "сверхнормативный" вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой.

К обязательным требованиям относятся также готовность бортпроводников к любым внештатным ситуациям, в том числе их способность организовать оперативную эвакуацию пассажиров. При этом нерасторопность при выполнении эвакуационных процедур влечет за собой угрозу жизни людей, находящихся в самолете.

Жизненно-важными навыками бортпроводников также являются умение эвакуировать пассажиров по надувному трапу и организовать посадку людей на спасательный плот - такие навыки регулярно отрабатываются на практических занятиях по аварийно-спасательной подготовке в тренажерном комплексе "Аэрофлота" под названием "Вода-Суша". Нерасторопность при выполнении данных процедур влечет за собой угрозу жизни людей, находящихся в самолете.

Как подтверждает исследование, к такой важной для безопасности и комфорта пассажиров профессии как стюардесса или бортпроводник могут и должны предъявляться особые требования.