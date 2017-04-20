Исследование: требования "Аэрофлота" к бортпроводникам обоснованы спецификой их работы

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеровАрктика сегодня 20 апреля, 11:37
На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019Новости партнеров 20 апреля, 11:25
Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при РоссииСпорт 20 апреля, 11:20
Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в МосквеСпорт 20 апреля, 11:19
ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера ЯрушкинаСпорт 20 апреля, 11:08
Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином ЛипинцомСпорт 20 апреля, 10:55
Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"Спорт 20 апреля, 10:55
"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 годНовости партнеров 20 апреля, 10:53
Города особых мастеров: как людям помогают не отчаиватьсяВ стране 20 апреля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Опубликованы итоги исследования, проведенного агентством "Ромир" в марте текущего года по заказу авиакомпании "Аэрофлот Российские авиалинии". Как выяснилось, требования, предъявляемые авиакомпанией к кабинному экипажу, не носят дискриминационного характера и обоснованы спецификой работы.
Согласно данным исследовательского холдинга, большинство пассажиров предъявляют высокие требования к внешнему виду и физической форме членов экипажа воздушных судов, предпочитая видеть среди них людей с привлекательными внешними данными и в хорошей физической форме.
Так, 92% участников опроса "Ромир" соглашаются с тем, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь привлекательную внешность. Стюардессы - это лицо любой авиакомпании, считают пассажиры, а стюардессы национального перевозчика - визитная карточка страны. От того, как они выглядят и обслуживают клиентов, складывается первое впечатление и отношение к России.
82% респондентов отмечают, что излишняя полнота бортпроводника может повлиять на выполнение его профессиональных обязанностей в экстренной ситуации. 79% опрошенных считают, что авиакомпания имеет право устанавливать ограничения по весу, размеру одежды и уровню физической подготовки для своих бортпроводников.
Бортпроводник любого пола должен иметь возможность двигаться в проходе между креслами, не задевая сидящих пассажиров, и разминуться с пассажиром в проходе даже в случае отсутствия рядом свободных мест. Из этого следует, что "сверхнормативный" вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой.
К обязательным требованиям относятся также готовность бортпроводников к любым внештатным ситуациям, в том числе их способность организовать оперативную эвакуацию пассажиров. При этом нерасторопность при выполнении эвакуационных процедур влечет за собой угрозу жизни людей, находящихся в самолете.
Жизненно-важными навыками бортпроводников также являются умение эвакуировать пассажиров по надувному трапу и организовать посадку людей на спасательный плот - такие навыки регулярно отрабатываются на практических занятиях по аварийно-спасательной подготовке в тренажерном комплексе "Аэрофлота" под названием "Вода-Суша". Нерасторопность при выполнении данных процедур влечет за собой угрозу жизни людей, находящихся в самолете.
Как подтверждает исследование, к такой важной для безопасности и комфорта пассажиров профессии как стюардесса или бортпроводник могут и должны предъявляться особые требования.