"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 год

ПАО "Галс-Девелопмент" и дочерние предприятия ("Группа") - одна из крупнейших диверсифицированных компаний на рынке недвижимости России, объявляет консолидированные финансовые результаты своей деятельности за 2016 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

"Благодаря профессиональной работе команды, поддержке нашего акционера - Банка ВТБ, эффективной стратегии продаж и реализации коммерческих объектов компания "Галс-Девелопмент" достигла рекордных финансовых показателей в 2016 году и впервые за много лет показывает прибыль по МСФО. В 2017 году перед нами стоят не менее амбициозные задачи. Мы планируем ввести в эксплуатацию три проекта общей площадью 300 тыс. кв. метров - комплекс "Театральный дом", вторая очередь ЖК "Наследие", офисные башни "IQ-квартал". Приоритетным для нас является повышение прибыльности и стоимости наших активов, а также инвестиции в развитие компании - поиск новых площадок и строительство объектов высокого класса", - отметил Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

Основные финансовые показатели компании за 2016 год:

Чистая прибыль Группы за год, завершившийся 31 декабря 2016 г., составила 6 613 млн руб. по сравнению с чистым убытком в размере 14 151 млн руб. за год, завершившийся 31 декабря 2015 г.

Выручка от реализации жилой недвижимости за 2016 год составила 20 653 млн руб. против 2 493 млн руб. в 2015 году (рост составил 828%). Увеличение выручки от реализации жилой недвижимости, предназначенной для продажи, связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию проектов: ЖК "Наследие" (первая очередь), ЭК "Wine House", комплекс апартаментов "Сады Пекина".

Выручка от сдачи в аренду коммерческой недвижимости составила 6 208 млн руб. против 5 358 млн руб. годом ранее (рост составил 15,8%). Увеличение объема поступлений от арендной деятельности произошло за счет привлечения новых арендаторов в бизнес-центр "СкайЛайт", гостинично-офисный комплекс "Пекин" и торгово-развлекательный комплекс "Лето".

События после отчетной даты:

В январе 2017 года Группа заключила договор на продажу нежилых помещений в объекте "СкайЛайт" общей площадью 4 467,40 кв. м. В феврале 2017 года нежилые помещения были переданы покупателю.

В марте 2017 года Группа завершила сделку по продаже торгово-развлекательного комплекса "Лето", г. Санкт -Петербург.

В марте 2017 года Группа погасила задолженность по кредитным линиям, открытым на финансирование текущей деятельности, на общую сумму 13 000 млн руб.

Справка о компании

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью около 300 тыс. кв. м.: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"). Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет около 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), жилой комплекс "Достояние" и элитный квартал "Театральный дом".

В портфеле компании находятся действующие коммерческие объекты: бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.

Контакты для СМИ:

Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

Тел.: +7 (495) 662 66 24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165

pr@hals-development.ru