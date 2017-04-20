"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 год

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ПАО "Галс-Девелопмент" и дочерние предприятия ("Группа") - одна из крупнейших диверсифицированных компаний на рынке недвижимости России, объявляет консолидированные финансовые результаты своей деятельности за 2016 год, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
"Благодаря профессиональной работе команды, поддержке нашего акционера - Банка ВТБ, эффективной стратегии продаж и реализации коммерческих объектов компания "Галс-Девелопмент" достигла рекордных финансовых показателей в 2016 году и впервые за много лет показывает прибыль по МСФО. В 2017 году перед нами стоят не менее амбициозные задачи. Мы планируем ввести в эксплуатацию три проекта общей площадью 300 тыс. кв. метров - комплекс "Театральный дом", вторая очередь ЖК "Наследие", офисные башни "IQ-квартал". Приоритетным для нас является повышение прибыльности и стоимости наших активов, а также инвестиции в развитие компании - поиск новых площадок и строительство объектов высокого класса", - отметил Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".
Основные финансовые показатели компании за 2016 год:
События после отчетной даты:
ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.
Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью около 300 тыс. кв. м.: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"). Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет около 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), жилой комплекс "Достояние" и элитный квартал "Театральный дом".
В портфеле компании находятся действующие коммерческие объекты: бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.
Контакты для СМИ:
Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":
Тел.: +7 (495) 662 66 24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165