Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тюменской области отремонтируют около 250 км дорог до конца 2017 года

Новости партнеров
20 апреля, 11:07 UTC+3
К 2025 году 86% дорог Тюменской агломерации будут соответствовать нормативным требованиям
Поделиться
Материал из 1 страницы

В Тюменской области отремонтируют 249 дорог до конца года в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже определены 273 объекта.

"В 2017 году запланировано отремонтировать 249 км. Уже определены 273 объекта ремонта, в том числе девять из них находится на федеральных автомобильных дорогах, 14 - на региональных и 250 - на местных дорогах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация проекта в Тюмени и Тюменском районе (Тюменская агломерация) позволит снизить количество очагов аварийности и повысит уровень дорог, соответствующих нормативным требованиям. К 2025 году этот показатель должен достигнуть 86% от всей дорожной сети, сейчас он составляет 70 % (около 2222 км из 3140 км).

18 апреля губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. Главной темой обсуждения стала реализация проекта "Безопасные и качественные дороги".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама