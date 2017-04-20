В Тюменской области отремонтируют около 250 км дорог до конца 2017 года

В Тюменской области отремонтируют 249 дорог до конца года в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Как сообщили в пресс-службе губернатора, уже определены 273 объекта.

"В 2017 году запланировано отремонтировать 249 км. Уже определены 273 объекта ремонта, в том числе девять из них находится на федеральных автомобильных дорогах, 14 - на региональных и 250 - на местных дорогах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация проекта в Тюмени и Тюменском районе (Тюменская агломерация) позволит снизить количество очагов аварийности и повысит уровень дорог, соответствующих нормативным требованиям. К 2025 году этот показатель должен достигнуть 86% от всей дорожной сети, сейчас он составляет 70 % (около 2222 км из 3140 км).

18 апреля губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева. Главной темой обсуждения стала реализация проекта "Безопасные и качественные дороги".