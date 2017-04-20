На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 20 апреля 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В рамках Красноярского экономического форума заключены соглашения с двумя компаниями-лицензиатами, которые в ближайшие годы начнут выпускать продукцию с символикой Зимней универсиады-2019.

В подписании договоров приняли участие генеральный директор исполнительной дирекции Студенческих игр 2019 года Максим Уразов и руководители компаний, которые прошли конкурсный отбор.

"Очень важно, что среди наших лицензиатов появляются и красноярские компании, и компании с мировым именем, - отметил Максим Уразов. - Для того чтобы люди, помимо эмоций и фото, могли увезти с Зимней универсиады и тестовых мероприятий небольшой сувенир на память, мы должны предоставить людям большой выбор: кому-то захочется чехол на телефон, кому-то елочную игрушку, кому-то - ювелирные украшения. В этом году будет открыт наш интернет-магазин. Кроме того, мы планируем точки продаж сувенирной продукции в аэропорту, спортивных объектах, в Деревне универсиады".

В категории "Домашний текстиль" победила текстильно-производственная компания ТАС (ООО "Зорлу СНГ"). Все товары, выпускаемые торговой маркой ТАС, легко прошли обязательную сертификацию и получили все необходимые допуски и разрешения.

"Я очень благодарен за возможность принять участие в этом проекте, - прокомментировал подписание договора генеральный директор ООО "Зорлу СНГ" Бахадыр Сейид Шахин. - Будем производить различные виды домашнего текстиля с логотипом Универсиады - халаты, полотенца и т.д. Это проект очень важен для нас: во-первых, мы очень любим спорт и принимали участие в изготовлении продукции на Олимпиаде в Сочи, во-вторых, Красноярск для нас - родной город благодаря нашим различным партнерам".

В категории "Защитные марки" отбор прошла компания "Верже", которая специализируется на высоких защитных технологиях и является изготовителем бланков ценных бумаг и т.д. по лицензии Министерства финансов РФ. На всей сувенирной продукции Зимней универсиады 2019 года будут размещены защитные марки, которые будут подтверждать покупателям подлинность и качество.

"Для нас большая честь участвовать в этом федеральном проекте, - говорит генеральный директор компании "Верже" Виктор Яремчук. - Мы используем новые технологии, которые будут обкатаны и отработаны на этом проекте. И я надеюсь, что это позволит расширить нам рынки сбыта и защитить продукцию должным образом".

Напомним, программа по выбору официальных лицензиатов Зимней универсиады была запущена в июне 2016 года. Всем желающим предложено поучаствовать в конкурсе на производство и распространение лицензированной продукции Студенческих игр.

На сегодняшний день уже заключены договоры с компаниями по производству сувениров и пищевой продукции. Например, подписаны лицензионные договоры с производителями елочных ("Бирюсинка") и мягких игрушек ("Алиса"), магнитов и аксессуаров для мобильных устройств ("АртСтиль"), хлебобулочных и кондитерских изделий ("Красноярский хлеб"), меда и сбитня ("Медовая компания") и т.д.

Прием заявок от потенциальных лицензиатов продолжается. Открыто более 15 категорий, среди которых канцелярские товары, народные промыслы, печатная продукция, посуда, ювелирные изделия и др. Подробная информация о способах подачи заявки размещена на сайте Зимней универсиады в разделе "Лицензиатам" (ссылка https://krsk2019.ru/ru/pages/litsenziatam ).

Лицензионная продукция с символикой Студенческих игр 2019 года появится в продаже уже в 2017 году.

Доп. информация по тел.: 8-923-334-2019 Ксения Шилова, пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019.