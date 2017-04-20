Состоялось торжественное открытие культурного проекта "Дельфийские игры - 2017"

МОСКВА, 20 апреля. 19 апреля 2017 года состоялась торжественная церемония открытия культурного проекта "Дельфийские игры - 2017", в рамках которого проходят 16-е молодежные Дельфийские игры России, 12-е молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Молодежный евразийский Дельфийский фестиваль. В проекте принимают участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ.

Дельфийские игры в Свердловской области - культурная площадка для состязаний талантливых юношей и девушек по 31 номинациям классического, народного и современного искусства. В этом году в программу Игр включены две новые номинации: "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". Сегодня конкурсные прослушивания уже начались в номинациях: "Фортепиано", "Скрипка", "Саксофон".

По традиции церемония открытия началась с парада делегаций стран СНГ и регионов России.

Собравшихся поприветствовали временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашев; заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре С.Е.Рыбаков, передавший слова приветствия от председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко и Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; представитель исполнительного комитета Содружества Независимых Государств А.С.Третьяков, огласивший обращение от председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ С.Н.Лебедева; глава администрации города Екатеринбурга А.Э.Якоб. Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил Игры открытыми.

В адрес культурного проекта "Дельфийские игры - 2017" поступили приветствия председателя правительства Российской Федерации Д.А.Медведева, полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р.Холманских, полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.И.Меняйло, министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова, генерального секретаря Совета МПА СНГ А.И.Сергеева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.В.Бугаева, руководителя Федерального агентства по делам национальностей И.В.Баринова.

Огонь Дельфийских игр зажег олимпийский чемпион Антон Шипулин. По традиции гостей, жюри и участников поприветствовал экипаж Международной космической станции. Сюрпризом для присутствующих было выступление лауреатов Дельфийских игр прошлых лет - заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан Азамата Желтыргузова и Максима Мацышина с группой ФРЕНДЫ.

На протяжении всех дней следить за ходом Игр можно с помощью интернет-трансляции на ДельфИК.ТВ, в социальной сети "Одноклассники", на официальных сайтах Международной ассоциации студенческого телевидения и национального образовательного телевизионного канала "ПРОСВЕЩЕНИЕ".

Справка

С 18 по 23 апреля 2017 года в Свердловской области проходит культурный проект "Дельфийские игры - 2017", в рамках которого состоятся 16-е молодежные Дельфийские игры России, 12-е молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ и Молодежный евразийский Дельфийский фестиваль.

Культурный проект "Дельфийские игры - 2017" организуют совместно Национальный Дельфийский совет России, правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, Государственного российского дома народного творчества, Российского творческого союза работников культуры.

Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Программой предусмотрены масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, международная конференция, культурно-просветительские мероприятия. В 31 международном и всероссийском конкурсе по классическим, народным и современным видам искусств принимают участие 2318 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет, представляющих восемь стран СНГ и 76 субъектов Российской Федерации. В составы жюри, сформированные по каждой номинации, вошли около 100 видных деятелей искусств России и Содружества.

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (www.delphic.ru) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. На сегодняшний день в Международных Дельфийских играх (www.IDCworld.org) участвуют 65 стран.