Абалкинские чтения прошли в Медиацентре "Российской газеты"

МОСКВА, 20 апреля 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 19 апреля 2017 года в Медиацентре "Российской газеты" Вольное экономическое общество России провело Абалкинские чтения на тему: "Институты развития и гражданская культура".

Модератором Абалкинских чтений выступил Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН.

С основной докладом выступил В.М. Полтерович, заместитель директора Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН, академик РАН.

Виктор Меерович начал свое выступление с того, что "в мире не менее 150 развивающихся стран. Все они постоянно проводят реформы, стремясь догнать развитые экономики. Однако большая часть реформ не достигает поставленных целей. Типичная ошибка реформаторов - попытка внедрить передовые институты, не удовлетворяющие технологическим, ресурсным, культурным или институциональным ограничениям. В результате попытки трансплантации передовых институтов оказываются неудачными.

По мнению докладчика, чтобы добиться успеха, надо рассматривать реформы не как одномоментный акт принятия соответствующих законов, а как последовательность преобразований институциональной траектории, ведущей к намеченной цели. Элемент этой траектории - промежуточные институты, которые должны удовлетворять существующим ограничениям, и в то же время ослаблять эти ограничения, обеспечивая возможность последующих шагов.

Основной вопрос доклада состоит в том, чтобы понять, как построить промежуточные институты, совместимые с ограничениями, но главным образом, Виктор Меерович сделал акцент в докладе на культурных ограничениях. Полтерович охарактеризовал гражданскую культуру как совокупность отношений индивидов, институтов с другими индивидами, с социальными группами, а также социально-психологических характеристик, определяющих умение, способность функционировать при наличии тех или иных предписаний и стереотипов. Примером таких черт или характеристик гражданской культуры является уровень доверия, толерантность, патерналистские ожидания, ценность свободы выбора. В настоящем докладе особое внимание было уделил как раз уровню доверия.

В ходе выступления докладчик задается вопросом: можно ли доверять большинству людей в России? И приводит следующие интересные данные: в 1990 году ответ "да" давали 34,7%, в 2006 - 24,6%. За годы реформ произошло резкое снижение уровня доверия. А дальше начался постепенный рост. На самом деле, здесь корреляция очевидна, когда у нас реформы неудачные, когда мы наблюдаем экономический спад, делает в своем докладе вывод академик, уровень доверия падает, а когда начинается рост, то он обнаруживает тенденцию к возрастанию, что и видно по данным 2011 года.

Аналогичная динамика практически во всех бывших социалистических странах, и в Польше, и в Эстонии, и в Венгрии. В Румынии и Словакии спад, который наметился в период реформ, продолжается до сих пор, незаметным был спад в Белоруссии, наибольший уровень доверия в Китае, где никакого спада не было, а наблюдался быстрый рост. Очень важен также такой параметр, как уровень доверия представителей определенных профессий, потому что он отражает доверие к институтам. Видно, что учитель, военнослужащий, инженер, ученый - это опрос 2015 года, имеют относительно высокий ранг, в то время как полицейский, работник государственных органов, предприниматель и политик имеют самые низкие ранги.

Из-за целого ряда обстоятельств, в частности, в результате низкого уровня гражданской культуры, возникают многочисленные ловушки, культурная ловушка выглядит так: низкий уровень гражданской культуры во многом детерминирует медленный экономический рост, порождает стагнацию и одновременно слабые институты.

Завершая свое выступление, академик РАН В.М. Полтерович отметил, что если мы согласимся с тем, что сходство промежуточных институтов, которые формировались в успешных странах объясняется совпадением целей и общностью технологических, институциональных и культурных ограничений, которые необходимо было учитывать и преодолевать, и если мы согласимся с тем, что на самом деле эти ограничения во многом являются решающими в России, то отсюда возникает определенная возможность для разработки плана модернизации российской экономики. Он называет этот план условно "Перестройкой-3", имея в виду, что первая перестройка у нас происходила после 1917 года, вторая в 1992 году. А вот новая перестройка, по мнению докладчика, требует действительно существенного изменения институтов. Но, в отличие от первых двух, она может базироваться на уже достигнутом. Потому что очень много в зародыше уже у нас существует. Значит, это движение к новой системе институтов должно быть постепенным. Ни в коем случае не шоковым считает академик.

На пленарном заседании также выступили:

М.В. Ершов - член правления ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям, руководитель Департамента финансового анализа "Института энергетики и финансов", профессор Финансового университета при правительстве РФ , д.э.н.

, д.э.н. Г.Н. Цаголов - действительный член Сената ВЭО России, профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, академик Европейской Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.

Е.Г. Ясин - действительный член Сената ВЭО России, Научный руководитель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), директор Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, д.э.н., профессор.

А.Е. Городецкий - руководитель научного направления "Институты современной экономики и инновационного развития" Института экономики Российской Академии наук, заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., профессор.

В рамках работы Абалкинских чтений состоялась церемония награждения победителей и лауреатов ХХ Юбилейного Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России".

Модератором церемонии награждения выступил президент Вольного экономического общества России С.Д. Бодрунов.

Конкурс организован Вольным экономическим обществом России при участии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Издательского дома "Экономическая газета", Института экономики РАН, ЗАО "Экспоцентр". В этом году конкурс стал одним из ключевых мероприятий нового Всероссийского проекта "Фестиваль экономической науки".

Победителям и лауреатам конкурса предоставляется возможность принять участие в финале "Фестиваля экономической науки", минуя очный тур. Фестиваль включает комплекс мероприятий регионального и федерального уровня. Церемония награждения победителей "Фестиваля экономической науки" состоится 11 ноября 2017 года в Колонном зале Дома Союзов на Всероссийском экономическом собрании в г. Москве, посвященном профессиональному празднику "День экономиста".

Дипломы победителям и лауреатам конкурса вручили:

президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов;

вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации" М.А. Эскиндаров;

вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН А.Д. Некипелов;

заместитель главного редактора "Российской газеты" А.А. Савин.

Материалы Абалкинских чтений и итоги ХХ Юбилейного Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России" опубликованы на официальном сайте ВЭО России www.veorus.ru, на ресурсах информационных партнеров ВЭО России - ТАСС, "Российская газета", ИД "Экономическая газета", Общественное телевидение России (ОТР).

Лучшие научные работы победителей и лауреатов конкурса будут опубликованы в специальном сборнике "Научные труды ВЭО России".