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Объявлены итоги международной премии Citi Journalistic Excellence Award 2017

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20 апреля, 12:53 UTC+3
Лучшими стали журналисты изданий "Коммерсантъ", "РБК" и Financial One
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© Citi Journalistic Excellence Award

МОСКВА, 20 апреля. Оргкомитет объявил российских победителей в двух номинациях международной премии в области финансовой и деловой журналистки - Citi Journalistic Excellence Award 2017.

В номинации "Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала в России" первое место присуждено статье Юлии Чаюн, "Коммерсантъ Санкт-Петербург" - "Из России с идеей". Второе место заняла работа Александра Зотина, "Коммерсантъ Деньги" - "Клуб знакомств для инвесторов". На третьем месте статья Ивана Шлыгина, Financial one - "Наш стратегический расчет - создать мостик между финансовыми рынками Азии и России".

В номинации "Финансы будущего: как финтех меняет мир? первое место присуждено работе Данила Седлова, "РБК. Деньги" - "Восстание машин: могут ли робо-эдвайзеры сделать инвестиции доступнее". Второе место заняла статья Любови Царевой, Financial one - "Россия должна экспортировать не нефть, а вычислительные мощности для майнинга". На третьем месте - статья Валерии Житковой, РБК - "Миллиарды по СМС: как InPlat стала лидером рынка мобильных платежей".

Традиционно победители, занявшие первые места в каждой номинации отправятся в Нью-Йорк, где примут участие в специально разработанной практической программе Высшей школы журналистики Колумбийского университета (Columbia University Graduate School of Journalism) вместе с другими победителями премии со всех континентов. Программа будет включать в себя участие в тренингах и мастер-классах признанных профессионалов в области финансовой журналистики, а также посещение основных финансовых учреждений США и офисов крупнейших компаний мира, в том числе офиса Standard&Poor's, Нью-Йоркской фондовой биржи, агентства новостей Bloomberg и Федерального резервного банка.

Лауреаты Citi Journalistic Excellence Award 2017 станут обладателями памятных призов.

В 2017 году для участия в премии Citi Journalistic Excellence Award была прислана 101 работа, в том числе 69 - из федеральных СМИ и 32 - из региональных. В конкурсе приняли участие журналисты практически всех крупных деловых изданий, в числе которых: "Коммерсантъ", "Эксперт", Forbes, МИА "Россия сегодня", РБК, Financial One, "Секрет фирмы", "Известия", "Интерфакс", "Профиль", "Независимая газета", Slon.ru, "Российская газета", BBC, Russia Beyond the Headlines, Бизнес-журнал, "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", "Деловой Петербург", "Петербургские ведомости", "Деловой квартал", Банки.ру и др. В этом году обе номинации одинаково популярны - 49 работ было подано в номинации "Где взять деньги: инвестиционный климат и рынки капитала" и 52 работы в номинации "Финансы будущего: как финтех меняет мир?".

Победители премии были определены представителями Колумбийского университета и экспертным российским жюри в области финансов, бизнеса и деловой журналистики в следующем составе:

  • Константин Абрамов - председатель правления ВЦИОМ;
  • Роман Горюнов - президент Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС;
  • Гузелия Имаева - генеральный директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ);
  • Илья Копелевич - главный редактор Business FM;
  • Евгений Плаксенков - руководитель кафедры "Финансы, платежи и электронная коммерция" Московской школы управления Сколково
  • Екатерина Иноземцева - вице-президент по стратегии и инвестициям Фонда "Сколково"

Организаторами международной премии Citi Journalistic Excellence Award являются Citi и Высшая школа журналистики Колумбийского университета.

Информационные партнёры премии CJEA 2017: Itar-tass.com; Prime.ru; Banki.ru; Pressfeed.ru.

О конкурсе Citi Journalistic Excellence Award: Независимая премия в области финансовой и деловой журналистики Citi Journalistic Excellence Award (CJEA) учреждена в 1982 году в США и имеет международный статус: за все время существования ее лауреатами стали более 1000 журналистов из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки. В России конкурс проводится с 2010 года. За семь лет работы премии в России участниками конкурса стали несколько сотен российских журналистов из федеральных и региональных СМИ, а победители в числе других прошли 8-дневный курс Высшей школы журналистики Колумбийского университета.  

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