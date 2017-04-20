В Москве завершился "Пассажирский форум-2017"

МОСКВА, 20 апреля 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/.19 апреля в Москве на Казанском вокзале прошел "Пассажирский форум-2017". Единственное в России специализированное мероприятие, посвященное пассажирской проблематике, посетило в этом году 681 участник из 96 компаний пяти стран мира. Работу форума освещало 87 журналистов.

В этом году ключевыми темами форума стали железнодорожный туризм, пригородные перевозки и цифровые клиентские сервисы. Деловую программу открыла дискуссия "Железная дорога. Путешествие по России", участники которой дали свои ответы на вопросы, как раскрыть потенциал и повысить конкурентоспособность железнодорожного туризма в России и возможно ли построить эффективную модель взаимодействия между перевозчиком и туроператором. В своем обращении к участникам форума глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров отметил: "Развитие туризма является для нас важным направление работы. Самое главное - видеть в тех, кто решил воспользоваться железной дорогой, не просто пассажиров, которых нужно довезти из пункта А в пункт Б, а клиентов, у которых есть самые разные запросы и потребности. Современный мир стремительно меняется, ускоряется темп жизни, и мы должны дать людям возможность с пользой провести время в дороге. Предлагая нашим клиентам комфортную атмосферу, новые сервисы и услуги, мы создаем благоприятную среду для поездок и, тем самым, для развития железнодорожного туризма в России".

Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму, рассказал о развитии туризма в стране и кооперации с ОАО "РЖД": "Развитие туризма идет сейчас по всей стране, не только в больших культурных, промышленных и общественных центрах, но и в городах поменьше и в сельской местности. Мы благодарны руководству ОАО "РЖД" и всему коллективу компании за ту работу, которая ими ведется, за создание комфортных и качественных условий для путешествий по нашим железным дорогам".

Тим Литтлер, президент туристической компании GW Travel Limited, в своем выступлении разобрал необходимые шаги по привлечению в Россию большего числа иностранных туристов. Так, по его мнению, необходимо создать удобную навигацию для иностранцев, разработать предложение с доступными ценами, а также подготовить необходимое количество англоговорящих сотрудников туристической отрасли и гидов.

После пленарного заседания, непосредственно в зале ожидания Казанского вокзала, в режиме реального времени прошло общение с пассажирами топ-менеджеров ОАО "РЖД" и генерального директора АО "ФПК" Петра Иванова с пассажирами, посетившими форум лично. Пассажиры интересовались навигацией и доступностью различных услуг на вокзалах, недостатками инфраструктуры на станциях, возможностью бронировать и покупать билеты онлайн и через мобильное приложение.

Продолжила "Пассажирский форум - 2017" дискуссия о пригородном сообщении, в которой участники рассуждали о том, как диверсифицировать наземные перевозки и почему так важна государственная поддержка сектора пригородных перевозок. В ходе дискуссии Владимир Козлов, директор по операционной деятельности ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания", отметил: "Целью ЦППК является повышение уровня комфорта пассажиров за счет инвестиций в обновление парка подвижного состава, ремонт пассажирских платформ, развитие удобных каналов продаж".

Андрей Суязов, заместитель руководителя Главного управления дорожного хозяйства Московской области, в своем выступлении обратил внимание на поддержку некоторых направлений деятельности пригородных компаний: "Пригородные компании работают над повышением комфорта и безопасности пассажиров. У компаний есть много направлений деятельности, в частности мультимодальные перевозки, которые мы безусловно поддерживаем".

Завершила "Пассажирский форум - 2017" дискуссия о внедрении цифровых технологий на транспорте. Свое мнение о модернизации системы оплаты за проезд и создании комплексной информационной системы железнодорожных пассажирских перевозок озвучили спикеры из транспортных компаний, сферы торгового эквайринга и цифровых сервисов. "Пассажиры должны получать мультимедийные услуги - это не только развлечения: книги, фильмы, музыка, игры, но также покупки, заказ такси или гостиницы", - заявил в ходе дискуссии Владимир Горгадзе, руководитель ООО "ТУТУ.ТВ", а Алексей Макаров, директор проектов управления торгового эквайринга ПАО "Сбербанк", в свою очередь, сказал, что "реально в течение одного-двух лет построить информационную систему для пассажиров, которая сможет повторять те инструменты и системы, которые уже созданы на локальном уровне". Дмитрий Крюков, руководитель группы транспортных сервисов Яндекса, рассказал, что для создания единой системы инновационной мобильности нужна единая база кодов и остановок, четкая структура привязки станций к городу и единство правописания названий.

Параллельно с деловой программой форума "Федеральная пассажирская компания" презентовала на Казанском вокзале свои новые пассажирские сервисы: двухэтажные вагоны с детской игровой зоной и купе для людей с ограниченными возможностями, штабной двухэтажный вагон с душевой кабиной и моторвагонный подвижной состав "Ласточка" в комплектации "Премиум", а также цифровой центр обслуживания и развлечения пассажиров "Бортовой портал "Попутчик". Для всех участников форума провели дегустацию бортового питания пассажиров в поездах, работала выставка "Товары в дорогу" и мобильная стойка регистрации в программе лояльности "РЖД Бонус" холдинга "РЖД".

Организатор - ООО "Бизнес Диалог".

Стратегический партнер - ОАО "РЖД".