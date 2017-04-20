Концерн "Алмаз-Антей" запускает детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Бурчалкина

С 12 по 14 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоится II Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина.

В прошлом году при поддержке концерна ВКО "Алмаз-Антей" и Федерации футбола Санкт-Петербурга впервые был учрежден турнир памяти легендарного форварда ФК "Зенит", начинавшего свою карьеру в команде СК "Большевик" (ныне ФК "Алмаз-Антей"). Основная цель проведения турнира - развитие международного футбольного движение и поддержка детско-юношеского спорта в России

В этом году побороться за Кубок Льва Бурчалкина приедут юные футболисты не старше 13 лет, игроки известных футбольных клубов России и Европы: "Вильярреал" (Испания), "Витория" (Португалия), "МТК" (Венгрия), "Партизан" (Сербия), "ЦСКА" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Алмаз - Антей" (Санкт-Петербург).

Местом проведения Международного турнира на кубок Л. Бурчалкина станет новый футбольный стадион "Алмаз-Антей", расположенный на территории Обуховского спортивного комплекса в Санкт-Петербурге.

20 апреля прошла жеребьевка при участии воспитанников Центра реабилитации инвалидов Невского района Санкт-Петербурга. По итогам была сформирована турнирная таблица первого игрового дня. Матч открытия сыграют команды "Алмаз-Антей" и "МТК", далее борьбу продолжат: "Локомотив" - "Партизан", "Зенит" - "Витория", "ЦСКА" - "Вильярреал".

Михаил Подвязников, заместитель генерального директора концерна - директор СЗРЦ Концерна ВКО "Алмаз-Антей", президент ФК "Алмаз-Антей", подчеркнул, что "данный международный турнир является воплощением политики концерна воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей" по поддержанию и популяризации спорта, в том числе футбола". "В прошлом году концерном впервые был организован турнир имени легендарного футболиста Льва Бурчалкина. В этом году мы решили продолжить традицию и принять активное участие в развитии международного футбола, организовав второй турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина. Удалось реализовать задуманное ранее, пригласив на турнир четыре иностранных и четыре отечественных футбольных клуба. Это, несомненно, способствует общению детей из разных стран, созданию и укреплению дружественных связей. Уверен, предстоящий турнир порадует всех поклонников футбола", - сказал Михаил Подвязников.

Борис Вахрушев, первый вице-президент Российского футбольного союза межрегиональных объединений спортивных федераций по футболу "Северо-Запад" отметил: "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" сделал настоящий подарок нашему городу, задумав провести международный турнир высочайшего уровня среди юных футболистов 13 лет. Подобных соревнований в этой возрастной категории фактически не существует на данный момент в России. Этот турнир - настоящий памятник Льву Бурчалкину. Желаю турниру долго жить!"

Николай Объедков, руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга, выступит главным судьей турнира на Кубок Бурчалкина второй год подряд. "Для меня честь быть судьей международного турнира такого высокого уровня, - заявил он. - По опыту прошлого года могу сказать: на каждой игре был виден задор и мастерство юных футболистов. В этом возрасте они еще могут позволить себе играть в романтический футбол, который не закреплен в статические схемы. Такой футбол интересен зрителю на трибунах. Судить игры в этом году вновь будут профессионалы высочайшего класса".

Напомним, в 2016 году в Санкт-Петербурге на территории Обуховского спорткомплекса состоялся I Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Л. Бурчалкина. В нем приняли участие восемь команд: "Зенит" (Санкт-Петербург), "ЦСКА" (Москва), "Вильярреал" (Испания), "Локомотив" (Москва), "Бродаратц" (Сербия), "ХИК" (Финляндия), "Динамо" (Москва) и "Алмаз-Антей" (Санкт-Петербург). Победителем стал испанский "Вильярреал", второе место досталось петербургскому "Зениту", московский "ЦСКА" замыкал тройку лидеров.