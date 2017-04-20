Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижегородская область и Белоруссия обсудят более 20 направлений сотрудничества

Новости партнеров
20 апреля, 17:53 UTC+3
По итогам 2016 года товарооборот российского региона и республики вырос на 7,5%
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Правительство Нижегородской области

Нижегородская область и Белоруссия обсудят более 20 направлений сотрудничества в рамках визита в Минск российской делегации. Об этом сообщил нижегородский губернатор Валерий Шанцев по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

"В течение двух дней пройдет множество встреч, по результатам которых будут определены более 20 направлений сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь, - сказал Валерий Шанцев. - Мы договорились, что будем более плотно сотрудничать в сфере производства автокомпонентов и развития атомно-энергетического кластера. И, конечно, нас радует, что развиваются еще и гуманитарные отношения".

Как отметил глава региона, каждый год на территории Могилевской области дети из Арзамаса проводят героико-патриотическую акцию по поиску неучтенных воинских захоронений в местах боев в годы Великой Отечественной войны, ведется активное межвузовское сотрудничество.

"Мы с вами сотрудничаем как ни с одним другим регионом РФ: планово, целенаправленно. По итогам 2016 года наш товарооборот с Нижегородской областью вырос на 7,5%. К слову, в России в целом и в ЕАЭС товарооборот упал. В Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, работают дилеры наших автозаводов. Мы, в свою очередь, активно закупаем в Нижегородской области металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия поддерживает стремление нижегородского региона наращивать производственные мощности в аграрной сфере и готова оказать содействие в развитии животноводства.

По информации Приволжского таможенного управления, в 2016 году товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь составил $757 млн.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
6
TIME включил Владимира Путина в список 100 наиболее влиятельных людей
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама