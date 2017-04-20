Нижегородская область и Белоруссия обсудят более 20 направлений сотрудничества в рамках визита в Минск российской делегации. Об этом сообщил нижегородский губернатор Валерий Шанцев по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.

"В течение двух дней пройдет множество встреч, по результатам которых будут определены более 20 направлений сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь, - сказал Валерий Шанцев. - Мы договорились, что будем более плотно сотрудничать в сфере производства автокомпонентов и развития атомно-энергетического кластера. И, конечно, нас радует, что развиваются еще и гуманитарные отношения".

Как отметил глава региона, каждый год на территории Могилевской области дети из Арзамаса проводят героико-патриотическую акцию по поиску неучтенных воинских захоронений в местах боев в годы Великой Отечественной войны, ведется активное межвузовское сотрудничество.

"Мы с вами сотрудничаем как ни с одним другим регионом РФ: планово, целенаправленно. По итогам 2016 года наш товарооборот с Нижегородской областью вырос на 7,5%. К слову, в России в целом и в ЕАЭС товарооборот упал. В Нижегородской области налажена сборка белорусских лифтов, работают дилеры наших автозаводов. Мы, в свою очередь, активно закупаем в Нижегородской области металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия поддерживает стремление нижегородского региона наращивать производственные мощности в аграрной сфере и готова оказать содействие в развитии животноводства.

По информации Приволжского таможенного управления, в 2016 году товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь составил $757 млн.