Королев: объем ВРП Липецкой области увеличился более чем в два раза

Объем валового регионального продукта (ВРП) Липецкой области увеличился более чем в два раза относительно 1998 года. Об этом сообщил глава региона Олег Королев, выступая с отчетом о результатах деятельности липецкой администрации за 2016 год.

"Относительно 1998 года объем ВРП увеличился в сопоставимых ценах более чем в два раза. За последние пять лет по показателю ВРП на душу населения область переместилась с 37 на 22 место в России", - сказал он.

Олег Королев отметил, что в 2016 году в результате эффективного взаимодействия администрации области с депутатским корпусом, органами местного самоуправления и бизнес-сообществом по основным макроэкономическим показателям обеспечен рост, превышающий среднероссийские значения. "Высокие результаты развития области достигнуты благодаря коллегиальной слаженной работе", - подчеркнул глава региона.

Говоря о финансовой политике области, Олег Королев заметил, что она направлена на достижение целей социально-экономического развития, поддержание долгосрочной сбалансированности бюджета, выполнение принятых социальных обязательств и улучшение качества жизни населения. "Липецкая область поддерживает курс президента страны Владимира Путина на развитие экономики и сбережение человеческого капитала, поэтому главной задачей считал и считаю повышение качества жизни людей", - уточнил он.

По словам Олега Королева, в действующих ценах промышленное производство региона к 1998 году выросло в 30 раз. За последние 15 лет введены 110 новых промышленных предприятий, в том числе четыре завода в 2016 году. "В области уже сейчас производится широкий спектр импортозамещающей машиностроительной, химической продукции, стройматериалов, резиновых и пластмассовых изделий. В стадии реализации - 34 импортозамещающих проекта на сумму 30,5 млрд рублей. В результате их реализации предполагается создать 4,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест", - добавил глава области.

Докладчик также подробно остановился на вопросах повышения благосостояния и качества жизни населения, формирования здорового образа жизни, создания инновационной и конкурентоспособной экономики, развития сельского хозяйства. Он обозначил основные направления и перспективы развития области.