Этап серии Гран-при по шахматам стартует в Москве в мае

МОСКВА, 20 апреля 2017 г. /Пресс-служба второго этапа Гран-при по шахматам/. Российская столица впервые после Турнира претендентов 2016 года вновь принимает у себя шахматный чемпионат мирового масштаба. С 11 по 22 мая в Москве пройдет второй этап Гран-при по шахматам, в котором примут участие одни из сильнейших гроссмейстеров мира, в том числе пять российских игроков - рекордное число за всю историю турнира.

Серия Гран-при 2017 состоит из четырех этапов и является частью чемпионского цикла ФИДЕ 2017-2018. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны крупнейшие мировые центры: Шарджа (Арабские Эмираты), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов 2018. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро.

Организатором серии является компания World Chess, обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла ФИДЕ. Партнерами Гран-при выступают "Лаборатория Касперского", EG Capital Partners и ФосАгро.

Этап Гран-при в Москве будет длиться 10 дней, в течение которых каждый из гроссмейстеров сыграет 9 партий. За победу во втором этапе будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира - Франции, США, Китая, Азербайджана, России, Норвегии, Арабских Эмиратов, Израиля, Англии, Испании и Нидерландов. Среди российских игроков этапа: участник прошлого Турнира претендентов Петр Свидлер, победитель первого этапа Гран-при Александр Грищук, один из сильнейших российских гроссмейстеров, экс-чемпион Европы Ян Непомнящий, победитель Чемпионата Европы 2016 Эрнесто Инаркиев и чемпион России 2015 Евгений Томашевский. Главным феноменом Гран-при 2017 года стало участие в соревновании четырехкратной чемпионки мира по шахматам, китаянки Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей - первой среди женщин - участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ.

В качестве площадки проведения этапа Гран-при в Москве было выбрано многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph, уже знакомое поклонникам шахмат по Турниру претендентов 2016 года. Для повышения зрелищности игр впервые игровая зона и комната отдыха шахматистов не будут разделены. Гроссмейстеры смогут передохнуть, не отходя далеко от шахматных столов в специальной lounge зоне прямо на площадке, а зрители получат уникальную возможность наблюдать за полной картиной хода игры.

Как партнер в сфере информационной безопасности, "Лаборатория Касперского" обеспечит защиту IT-инфраструктуры ФИДЕ, World Chess и национальных шахматных федераций. В рамках московского этапа Гран-при состоится первое внедрение технологий "Лаборатории Касперского", при этом отдельное внимание будет уделено защите сайта Worldchess.com и онлайн-трансляции игры от DDoS-атак. В дальнейшем будут интегрированы дополнительные решения и сервисы компании. А для самих шахматистов, принимающих участие в чемпионском цикле, будут проведены тренинги по кибербезопасности и предоставлена возможность установить Kaspersky Total Security на свои устройства.

Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского" отметил: "Мы рады быть частью этого турнира и поддерживать шахматы высших достижений. Это красивый, умный и очень компьютеризированный вид спорта. Большая часть зрителей наблюдают за такими соревнованиями именно онлайн, и крайне важно, чтобы никакие атаки не повлияли на работу Чемпионата, не помешали участникам и зрителям. Ну а гроссмейстеры уже давно активно используют разнообразные программы для анализа партий и планирования стратегии, для изучения разных вариантов и подготовки к турнирам. Поэтому защита данных для них - важнейший приоритет".

Любители шахмат смогут наблюдать за каждым ходом игроков как на самой площадке, так и в режиме реального времени из любой точки планеты - эксклюзивная прямая трансляция будет доступна на сайте Worldchess.com. Стоимость полного пакета на один тур (9 партий) составит $10. Для всех зрителей также останется доступна бесплатная прямая трансляция ходов игроков на шахматной доске как на сайте Worldchess.com, так и на ресурсах партнеров турнира.

"Сегодня шахматы - это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира в Нью-Йорке составила более 10 млн зрителей. Сотни миллионов людей по всему миру играют в шахматы онлайн и в специальных приложениях. Шахматы стали новым трендом, соответственно, возросла и их коммерческая составляющая, что привлекло крупных партнеров. Уверен, что чемпионский цикл 2017-2018 в целом и серия Гран-при в частности станут невероятным событием для зрителей и отличной деловой площадкой для наших партнеров", - поделился Илья Мерензон, глава компании World Chess.

Список участников второго этапа:

Максим Вашье Лаграв

Хикару Накамура

Аниш Гири

Ян Непомнящий

Харикришна Пентала

Шахрияр Мамедьяров

Дин Лижэнь

Майкл Адамс

Петр Свидлер

Александр Грищук

Эрнесто Инаркиев

Борис Гельфанд

Евгений Томашевский

Теймур Раджабов

Франсиско Вальехо Понс

Хоу Ифань

Йон Людвиг Хаммер

Салем Салех

Контакты для СМИ:

Инна Сидорчук

Sidorchuk@m-p.ru

+7-916-477-55-19

Организаторы Гран-при

ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признана ее членами и МОК в качестве международной шахматной организации, ответственной за шахматный спорт и все международные соревнования. ФИДЕ обладает исключительными правами на организацию Чемпионата мира по шахматам и шахматных олимпиад.

Компания World Chess

World Chess - официальный партнер ФИДЕ и обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла. Компания нацелена на развитие и коммерциализацию шахмат, повышение привлекательности самого интеллектуального вида спорта для спонсоров, СМИ и широкой аудитории.

Компания World Chess получила свои коммерческие права в 2012 году; в 2012-2013 гг. компания успешно организовала серию Гран-при, матч за титул чемпиона мира по шахматам 2014 в Сочи, чемпионат мира по быстрым шахматам 2015 в Берлине, а также Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 2016 в Москве и Чемпионат мира 2016 в Нью-Йорке. Официальная трансляция турниров чемпионского цикла ведется сайтом worldchess.com.

Партнеры Гран-при

"Лаборатория Касперского"

"Лаборатория Касперского" - международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них важно. Подробнее на www.kaspersky.ru.

EG Capital Partners

УК "EG Capital Partners" специализируется на управлении активами НПФ, частных клиентов и паевых инвестиционных фондов. Компания была основана в 1994 году и сейчас входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компании России по объему средств под управлением.

EG Capital Partners является стратегическим партнером международной управляющей компании EG Capital Advisors, специализирующейся на управлении активами на глобальных рынках, и предоставляет клиентам компании инфраструктуру для доступа на российский рынок.

"ФосАгро"

"ФосАгро" - российская вертикально-интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции в мире по выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более).

Группа "ФосАгро" является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 33 марки удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них - на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.

S.T. Dupont

Уже 145 лет мастера S.T.Dupont создают уникальные товары ручной работы. Компания специализируется на производстве изделий luxury сегмента, среди которых предметы для письма и письменного стола, а также разнообразные кожаные аксессуары.