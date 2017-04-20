Этап серии Гран-при по шахматам стартует в Москве в мае

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МОСКВА, 20 апреля 2017 г. /Пресс-служба второго этапа Гран-при по шахматам/. Российская столица впервые после Турнира претендентов 2016 года вновь принимает у себя шахматный чемпионат мирового масштаба. С 11 по 22 мая в Москве пройдет второй этап Гран-при по шахматам, в котором примут участие одни из сильнейших гроссмейстеров мира, в том числе пять российских игроков - рекордное число за всю историю турнира.
Серия Гран-при 2017 состоит из четырех этапов и является частью чемпионского цикла ФИДЕ 2017-2018. В качестве городов проведения Гран-при были выбраны крупнейшие мировые центры: Шарджа (Арабские Эмираты), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов 2018. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро.
Организатором серии является компания World Chess, обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла ФИДЕ. Партнерами Гран-при выступают "Лаборатория Касперского", EG Capital Partners и ФосАгро.
Этап Гран-при в Москве будет длиться 10 дней, в течение которых каждый из гроссмейстеров сыграет 9 партий. За победу во втором этапе будут бороться 18 сильнейших шахматистов со всего мира - Франции, США, Китая, Азербайджана, России, Норвегии, Арабских Эмиратов, Израиля, Англии, Испании и Нидерландов. Среди российских игроков этапа: участник прошлого Турнира претендентов Петр Свидлер, победитель первого этапа Гран-при Александр Грищук, один из сильнейших российских гроссмейстеров, экс-чемпион Европы Ян Непомнящий, победитель Чемпионата Европы 2016 Эрнесто Инаркиев и чемпион России 2015 Евгений Томашевский. Главным феноменом Гран-при 2017 года стало участие в соревновании четырехкратной чемпионки мира по шахматам, китаянки Хоу Ифань, чей высокий рейтинг позволяет ей - первой среди женщин - участвовать в мужских турнирах чемпионского цикла ФИДЕ.
В качестве площадки проведения этапа Гран-при в Москве было выбрано многофункциональное технологическое пространство DI Telegraph, уже знакомое поклонникам шахмат по Турниру претендентов 2016 года. Для повышения зрелищности игр впервые игровая зона и комната отдыха шахматистов не будут разделены. Гроссмейстеры смогут передохнуть, не отходя далеко от шахматных столов в специальной lounge зоне прямо на площадке, а зрители получат уникальную возможность наблюдать за полной картиной хода игры.
Как партнер в сфере информационной безопасности, "Лаборатория Касперского" обеспечит защиту IT-инфраструктуры ФИДЕ, World Chess и национальных шахматных федераций. В рамках московского этапа Гран-при состоится первое внедрение технологий "Лаборатории Касперского", при этом отдельное внимание будет уделено защите сайта Worldchess.com и онлайн-трансляции игры от DDoS-атак. В дальнейшем будут интегрированы дополнительные решения и сервисы компании. А для самих шахматистов, принимающих участие в чемпионском цикле, будут проведены тренинги по кибербезопасности и предоставлена возможность установить Kaspersky Total Security на свои устройства.
Евгений Касперский, генеральный директор "Лаборатории Касперского" отметил: "Мы рады быть частью этого турнира и поддерживать шахматы высших достижений. Это красивый, умный и очень компьютеризированный вид спорта. Большая часть зрителей наблюдают за такими соревнованиями именно онлайн, и крайне важно, чтобы никакие атаки не повлияли на работу Чемпионата, не помешали участникам и зрителям. Ну а гроссмейстеры уже давно активно используют разнообразные программы для анализа партий и планирования стратегии, для изучения разных вариантов и подготовки к турнирам. Поэтому защита данных для них - важнейший приоритет".
Любители шахмат смогут наблюдать за каждым ходом игроков как на самой площадке, так и в режиме реального времени из любой точки планеты - эксклюзивная прямая трансляция будет доступна на сайте Worldchess.com. Стоимость полного пакета на один тур (9 партий) составит $10. Для всех зрителей также останется доступна бесплатная прямая трансляция ходов игроков на шахматной доске как на сайте Worldchess.com, так и на ресурсах партнеров турнира.
"Сегодня шахматы - это спорт, тесно связанный с информационными технологиями. Интернет-аудитория шахмат растет с каждым годом. Аудитория онлайн-трансляции Чемпионата мира в Нью-Йорке составила более 10 млн зрителей. Сотни миллионов людей по всему миру играют в шахматы онлайн и в специальных приложениях. Шахматы стали новым трендом, соответственно, возросла и их коммерческая составляющая, что привлекло крупных партнеров. Уверен, что чемпионский цикл 2017-2018 в целом и серия Гран-при в частности станут невероятным событием для зрителей и отличной деловой площадкой для наших партнеров", - поделился Илья Мерензон, глава компании World Chess.
Список участников второго этапа:
Контакты для СМИ:
Инна Сидорчук
+7-916-477-55-19
ФИДЕ
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признана ее членами и МОК в качестве международной шахматной организации, ответственной за шахматный спорт и все международные соревнования. ФИДЕ обладает исключительными правами на организацию Чемпионата мира по шахматам и шахматных олимпиад.
Компания World Chess
World Chess - официальный партнер ФИДЕ и обладатель коммерческих прав на проведение всех турниров чемпионского цикла. Компания нацелена на развитие и коммерциализацию шахмат, повышение привлекательности самого интеллектуального вида спорта для спонсоров, СМИ и широкой аудитории.
Компания World Chess получила свои коммерческие права в 2012 году; в 2012-2013 гг. компания успешно организовала серию Гран-при, матч за титул чемпиона мира по шахматам 2014 в Сочи, чемпионат мира по быстрым шахматам 2015 в Берлине, а также Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в 2016 в Москве и Чемпионат мира 2016 в Нью-Йорке. Официальная трансляция турниров чемпионского цикла ведется сайтом worldchess.com.
"Лаборатория Касперского"
"Лаборатория Касперского" - международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио "Лаборатории Касперского" включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии "Лаборатории Касперского" защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них важно. Подробнее на www.kaspersky.ru.
EG Capital Partners
УК "EG Capital Partners" специализируется на управлении активами НПФ, частных клиентов и паевых инвестиционных фондов. Компания была основана в 1994 году и сейчас входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компании России по объему средств под управлением.
EG Capital Partners является стратегическим партнером международной управляющей компании EG Capital Advisors, специализирующейся на управлении активами на глобальных рынках, и предоставляет клиентам компании инфраструктуру для доступа на российский рынок.
"ФосАгро"
"ФосАгро" - российская вертикально-интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции в мире по выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более).
Группа "ФосАгро" является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.
Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 33 марки удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.
Акции компании торгуются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них - на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции Компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.
S.T. Dupont
Уже 145 лет мастера S.T.Dupont создают уникальные товары ручной работы. Компания специализируется на производстве изделий luxury сегмента, среди которых предметы для письма и письменного стола, а также разнообразные кожаные аксессуары.