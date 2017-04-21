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УВЗ планирует восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники

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21 апреля, 9:57 UTC+3
В корпорации считают, что в рамках программы импортозамещения и в условиях нестабильного курса валют современная дорожно-строительная техника завода будет востребована и займет свою нишу на рынке
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники. Об этом ТАСС сегодня сообщили в пресс-службе корпорации.

"В целях выполнения поручения президента об увеличении доли гражданской продукции до 50% к 2030 году корпорация УВЗ планирует расширять линейку выпускаемых изделий. В настоящий момент перед предприятием стоят задачи по созданию диверсифицированного портфеля заказов, расширению географии поставок гражданской продукции, развитию модельного ряда инновационного подвижного состава, восстановлению производства дорожно-строительной и коммунальной техники. Работу по этому направлению возглавил заместитель генерального директора УВЗ Борис Мягков", - сказали там.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2017 году доля гражданской продукции на предприятии увеличится на 10%. "Достойным примером конкурентоспособного изделия, созданного российскими разработчиками, является контейнер-цистерна для транспортировки и хранения сжиженного природного газа и жидкого этилена. Изделие не имеет аналогов в России. На  выставке "TransRussia 2017" с разработкой познакомились представители крупнейших транспортных компаний России и другие высокопоставленные гости", - отметили в пресс-службе.

В 2016 году сообщалось, что на УВЗ создают опытные образцы гусеничных экскаваторов массой 19 и 23 тонны. В корпорации считают, что в рамках программы импортозамещения и в условиях нестабильного курса валют современная дорожно-строительная техника Уралвагонзавода будет востребована и займет свою нишу на рынке. 

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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