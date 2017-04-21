Глава "Россетей": задача энергетиков и потребителей – эффективная загрузка энергосистемы

Генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин в Великом Новгороде провел рабочее совещание с руководством МРСК Северо-Запада и филиала "Новгородэнерго". Во встрече приняли участие представители крупнейших потребителей электроэнергии и застройщиков региона, а также производители электрооборудования.

Открывая совещание, глава "Россетей" отметил, что в Северо-Западном федеральном округе последние несколько лет происходит устойчивый рост энергопотребления, а значит, Новгородская область имеет потенциал для экономического развития: "В советское время в регионе было развито производство электротехнического оборудования. Сегодня есть все предпосылки и возможности для организации здесь новых производств. Мы заинтересованы в том, чтобы наше оборудование эксплуатировалось на полную мощность. А с ростом потребления будет снижаться нагрузка на тарифы. При этом нашей общей задачей с потребителями и представителями бизнеса является эффективное планирование и перераспределение нагрузок на электрические сети региона".

По словам генерального директора МРСК Северо-Запада Александра Летягина, полученная компанией прибыль от передачи электроэнергии позволяет увеличивать инвестиционную программу: "Сегодня в каждом регионе ответственности мы ведем реконструкцию двух-трех подстанций, в Новгородской области строим четыре новых подстанции. Учитывая неоднородную загрузку сетей - вблизи областного центра она составляет более 75%, на периферии же менее 20 - мы синхронизируем работу с новыми потребителями. Для нас важна обратная связь, и мы готовы работать индивидуально с каждым потребителем, предлагать лучшие условия по технологическому присоединению".

В МРСК Северо-Запада реализуется "дорожная карта", которая позволит сократить до 90 дней время технологического присоединения потребителей до 150 кВт. Введен и функционирует единый портал электросетевых услуг, позволяющий получить необходимые консультации, подать заявку на техприсоединение и рассчитать его стоимость. В конце года планируется внедрение электронной цифровой подписи, что даст заявителям возможность получать полный комплекс услуг, от подачи заявки до получения комплекта документов, через электронный портал, рассказал на встрече Александр Летягин.

Говоря о развитии сетей Новгородской области, Олег Бударгин обратился к поставщикам и производителям электроооборудования: "В наших планах - обновление распредсетей в регионе, внедрение "умных" сетей на уровне РЭСов. Уже сегодня производители страны могут полностью обеспечивать энергетиков всем спектром оборудования для передачи электроэнергии. При этом ваша продукция должна отвечать ключевым требованиям: быть надежной, энергоэффективной, безопасной для персонала и населения, а также оказывать минимальное воздействие на окружающую среду".

Во время совещания прозвучало предложение о сотрудничестве сетевой компании и производителей в вопросах утилизации аккумуляторных батарей при модернизации накопителей электроэнергии. По словам специалистов, такой взаимовыгодный подход минимизирует риски для экологии, урегулирует оборот тяжелых металлов (свинца), а также снизит стоимость реконструкции объектов.