Новосибирские разработчики создали трансформатор для работы в экстремальных условиях

МОСКВА, 21 апреля 2017 г. /РВК/. Ученые из Новосибирска разработали новое поколение трансформаторов с высокой эффективностью и практически неограниченным сроком службы. Благодаря керамической изоляции катушек, которая легла в основу разработки, устройства обладают стойкостью к механическому воздействию, высоким и низким температурам, а также к ее перепадам. Разработка "Трансформатор с керамической изоляцией" стала лучшей в энергетическом направлении крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК.

В настоящее время трансформаторы в основном делятся на два типа: масляные устройства и сухие трансформаторы с литой изоляцией. Особенности конструкций устройств накладывают ряд существенных ограничений на их использование. Для недорогих масляных трансформаторов необходимо огороженное пространство вне жилых зданий и людских потоков в связи с их пожаро- и взрывоопасностью. Сухие трансформаторы с литой изоляцией требуют специальное оборудованное помещение с подходящим микроклиматом или использование специальных герметичных обогреваемых кожухов, защищающих устройство от воздействия низких температур, пыли и влаги. Оба типа трансформаторов не могут работать при сильном нагреве изоляции катушек, не выдерживают значительных перекосов фазового напряжения, длительного короткого замыкания. Экстремальные режимы работы, нестабильность электрических сетей постепенно приводят к локальным перегревам изоляции и преждевременному выходу трансформатора из строя значительно раньше положенного срока эксплуатации даже при наличии защищающих элементов в цепи.

Для трансформатора с керамической изоляцией перекос фазы не представляет угрозы. В ходе испытаний устройство в сотни раз дольше, чем традиционные трансформаторы, находилось в режиме короткого замыкания, при этом износа изоляции не произошло. Кроме того, трансформаторы с керамической изоляцией не боятся пыли, влаги, температурных скачков, могут долго и стабильно работать в любом климате - в условиях крайнего севера или тропиков.

По словам генерального директора проекта Владимира Степанчука, в основе решения разработчиков проекта "Трансформатор с керамической изоляцией", стартовавшего в 2007 году, лежит использование керамикоподобного покрытия, представляющего собой оксид алюминия (Al2O3), которое образуется на поверхности алюминиевого провода обмотки изоляции. Командой проекта во главе с автором технологии Алексеем Никифоровым разработаны и запатентованы технологии производства катушек из алюминиевого провода.

"Наша разработка защищена различными патентами, в том числе международными. На основе технологии керамической изоляции мы уже выпускаем образцы сварочного трансформатора, а также успешно испытаны силовые трансформаторы для солнечной энергетики", - уточнил Владимир Степанчук.

Как отмечают разработчики, высокая термостойкость и теплопроводность материала позволили уменьшить габариты и массу трансформатора почти в три раза. Особенность конструкции устройства делает его практически бесшумным. Кроме того, керамическая изоляция обладает радиационной стойкостью - устройства могут использоваться в открытом космосе без последствий от воздействия вспышек на Солнце.

В настоящее время команда проекта ведет переговоры с промышленным партнером и инвестором о создании опытного мелкосерийного производства, а в дальнейшем - строительства по этой технологии завода трансформаторов нового типа.

"Участие в GenerationS позволило нам не только найти и вступить в переговоры с промышленным партнером, но и привлекло к проекту внимание серьезных инвесторов. Мы получили ряд интересных предложений, которые сейчас прорабатываем", - заключил Владимир Степанчук.

O GenerationS

GenerationS - крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора.

В 2016 году на участие в GenerationS было подано 4237 заявок из 30 стран мира. По итогам многоступенчатого отбора 120 лучших команд прошли в корпоративные акселераторы по восьми отраслевым направлениям: AgroBioTech&Food, Сreative Industries, Finance&Banking Technologies, LifeScience, Mining&Metals, Power&Еnergy, SmartCity, TechNet. Непосредственное участие в отборе и акселерации проектов приняли около 20 российских корпораций, включая QIWI, Московскую биржу, НПО "Сатурн", ОАО "Красцветмет", БФК "Северный", ГК "ЭФКО" и др.

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О РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 22, их суммарный размер - 33 млрд руб. Доля АО "РВК" - 20,4 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 214. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,7 млрд руб.