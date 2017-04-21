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В Липецкой области дополнительно направят около 1 млрд рублей на реализацию соцпроектов

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21 апреля, 14:41 UTC+3
Ассигнования в размере 30 млн рублей пойдут на увеличение с 1 июля минимальной оплаты труда работников бюджетных учреждений
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На реализацию социальных и инфраструктурных проектов дополнительно направят около 1 млрд рублей в Липецкой области. Об этом сообщил заместитель главы региона - начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых на седьмой сессии Совета депутатов.

"По предложению главы администрации Липецкой области Олега Королева перераспределены 921 млн рублей, которые будут направлены на реализацию социальных задач и инфраструктурных проектов. Так, 30 млн рублей пойдет на увеличение с 1 июля минимальной оплаты труда работников бюджетных учреждений, 101 млн  - на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону школ, больниц и центров культуры", - сказал он.

Увеличится также финансовая помощь в виде дотаций и субсидий органам местного самоуправления - на 545 млн рублей. Ассигнования выделят на переселение людей из аварийного жилья, благоустройство территорий, сбалансированность местных бюджетов. "За последние годы благоустроенное жилье с помощью государства получили почти треть жителей области. Но эту работу необходимо продолжать, чтобы обеспечить достойное качество жизни человека", - отметил выступивший на сессии Олег Королев.

Кроме того, 72 млн рублей дополнительно выделяются на строительство новой школы в Задонске, 53 млн рублей предназначены для завершения реконструкции международного аэропорта "Липецк", 24 млн - для обеспечения системы экстренных вызовов оперативных служб по единому номеру 112. На развитие архивного дела в муниципалитетах направят 35 млн рублей, приобретение лесохозяйственной техники - 10 млн рублей.

Объем доходов и расходов областного бюджета возрос на 4,7 млрд рублей, поступивших из федерального бюджета на поддержку агропромышленного комплекса (3,1 млрд рублей), обеспечение дорожной деятельности (625 млн рублей). В целом с учетом внесенных изменений бюджет региона по доходам  составляет 49,4 млрд рублей, по  расходам -  52,3 млрд рублей.

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