Около 40 тыс. туристов посетят Адыгею на майских праздниках

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На майских праздниках Адыгею посетят порядка 40 тыс. туристов, сообщил председатель комитета республики по туризму и курортам Инвер Калашаов.
"Туристы, которые уже побывали в Адыгее, знают, что республика является уникальным туристическим местом, где сосредоточено большое число природных, исторических и культурных достопримечательностей. Туристы из разных регионов страны приезжают полюбоваться горными пейзажами республики, которые удивительно красивы в любое время года", - сказал он, отметив, что на майских праздниках регион посетят ориентировочно 40 тыс. человек.
По информации республиканского комитета по туризму и курортам, экскурсионные маршруты проходят по наиболее популярным туристским местам. Это, например, долина аммонитов, каменные сооружения - дольмены, смотровые площадки в районе п. Гузерипль и на плато Лагонаки. Значительная часть отдыхающих и спортсменов приедут на весенние туристско-спортивные игры "Интерралли-Белая-2017", которые проводятся уже более 40 лет. В этом году ожидается около 400 участников, в том числе 200-250 спортсменов и около 1,5 тыс. гостей.
Игры состоятся с 25 апреля по 2 мая, в рамках которых пройдут чемпионат России и чемпионат Адыгеи по рафтингу, фестиваль авторской песни "Первоцвет". Подготовка к мероприятиям находится на контроле врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова, уточнили в комитете.