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"Корпорация развития" сэкономила до 40 млн руб. в год за счет сокращения офисных площадей

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21 апреля, 15:58 UTC+3
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. АО "Корпорация развития" (КР) в два раза сократила площади, занимаемые представительством компании в Москве, что позволило сэкономить до 40 млн рублей в год. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе КР.

"Корпорация с конца прошлого года приступила к оптимизации своей деятельности. В целях уменьшения трат на аренду и содержание офисных помещений корпорация в начале года в два раза сократила занимаемые представительством компании в Москве площади, что позволило экономить до 40 млн рублей в год. Проведены мероприятия по оптимизации численности работников аппарата КР - штат сокращен на 90 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всем дочерним структурам корпорации рекомендовано оптимизировать численность работников и максимально сократить расходы на аренду офисов. "В качестве одной из мер по снижению расходов, принято решение о переводе части специалистов, работающих сегодня в представительстве в Москве, в головной офис компании в Екатеринбург. Это также позволит работникам располагаться ближе к тем проектам, реализацией которых занимается КР на территории Уральского федерального округа", - уточнили там.

Целью московского офиса станет общая координация деятельности, взаимодействие с субъектами РФ и центральными управляющими органами. "Состоялось заседание наблюдательного совета КР, в ходе которого было принято решение о необходимости реформирования работы компании, было предложено пять сценариев возможного развития компании. В итоге главе КР Сергею Новицкому поручено до конца месяца проработать все возможные варианты реорганизации и представить на рассмотрение необходимые расчеты, обосновывающие экономическую целесообразность выбранных путей развития", - подчеркнули в пресс-службе.

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG). 

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